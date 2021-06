La dilution des actions AMC ne peut pas résoudre ses problèmes de budget

in

Divertissement AMC (NYSE :AMC) a vendu 11,55 millions d’actions d’AMC le 3 juin à 50,85 $ l’action. La vente d’actions a levé 587,4 millions de dollars en produits de capital avant les frais. À la suite de la vente, il compte désormais 513,3 millions d’actions en circulation, soit 10 fois le montant d’il y a un an.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Felix Salmon d’Axios a récemment expliqué comment la Securities and Exchange Commission (SEC) a empêché Hertz Global Holdings (OTCMKTS :HTZGQ) de vendre ses actions au cours d’une procédure de faillite. Salmon a écrit que les actions de la SEC ont en fait nui à l’entreprise et à ses investisseurs. Je dis qu’il a tort. Voici pourquoi.

Valorisation et actions AMC

Comme Salmon l’a mentionné, Bank of America a cessé de couvrir les deux GameStop (NYSE :GME) et Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) parce que leurs actions n’ont pas de base fondamentale pour leurs valorisations actuelles.

GameStop a une capitalisation boursière de 19 milliards de dollars et celle de Bed Bath & Beyond est de 3,6 milliards de dollars. Au moment où j’écris ceci, AMC est de 27,3 milliards de dollars. Considérons un instant la valorisation d’AMC.

J’ai revu les états financiers d’AMC jusqu’au 2 avril 2009. Cela fait 11 ans de résultats. Sa meilleure année en termes de revenus a été 2019, avec un chiffre d’affaires de 5,47 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation le plus élevé était en 2018, lorsque AMC a réalisé 265 millions de dollars. Enfin, la meilleure marge d’exploitation a été enregistrée en 2015, lorsque son bénéfice d’exploitation de 237,1 millions de dollars représentait 8 % de ses 2,95 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

En utilisant 2015 comme évaluation de référence de l’action AMC, il a terminé cet exercice avec 97,44 millions d’actions – 21,61 millions de classe A et 75,83 millions de classe B. Il avait une capitalisation boursière de 2,31 milliards de dollars sur la base d’un cours de clôture de fin d’année 2015 de 23,71 dollars.

L’action AMC a clôturé l’année 2015 à environ 0,78 fois les ventes. Si vous supposez que les marchés envisagent six mois à l’avance et que vous utilisez le sommet d’AMC de mars 2015 à 36,13 $ par action, vous obtenez une capitalisation boursière de 3,52 milliards de dollars et un ratio cours/ventes de 1,19x.

Au moment où j’écris ces lignes, sur la base d’une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars et de ventes de 5,47 milliards de dollars en 2019, l’action AMC se négocie à 4,39 fois les ventes. Si vous considérez que ses ventes sur 12 mois sont de 450 millions de dollars jusqu’au premier trimestre 2021 et de 1,24 milliard de dollars pour l’ensemble de 2020, ses ratios P/S devraient être respectivement de 0,02x et 0,52x.

C’est encore pire quand on regarde les perspectives des analystes. Ceux qui couvrent les actions AMC s’attendent à ce qu’il perde 95 cents en 2022 et 61 cents en 2023. Les analystes s’attendent à des ventes de 4,79 milliards de dollars en 2022, soit environ 88% de ses chiffres d’affaires pré-pandémiques 2019.

La vente d’actions raye la surface de la dette d’AMC

J’ai du mal à croire que les actionnaires d’AMC sont mieux lotis parce que la direction a réussi à convaincre suffisamment de personnes d’acheter des actions à 50,85 $.

La vente de 11,55 millions d’actions pour lever 587 millions de dollars ne résoudra pas le problème de la dette d’AMC – une situation qui s’est aggravée ces dernières années.

À la fin de 2015 – sans doute la meilleure année de son histoire – la société avait 465 millions de dollars de dette à long terme, ce qui nécessitait 21,2 millions de dollars de paiements d’intérêts cette année-là. Sur la base d’une capitalisation boursière de 2,31 milliards de dollars en fin d’année, sa dette à long terme représentait 20 % de la capitalisation boursière d’AMC.

Bien que gérable, son niveau d’endettement a grimpé en flèche au cours des années qui ont suivi. C’est en partie parce que les règles comptables ont changé. Les entreprises doivent désormais inscrire tout futur contrat de location simple au passif du bilan. Néanmoins, la dette à long terme d’AMC a atteint 4,73 milliards de dollars en 2019, avec une charge d’intérêts annuelle de 292,8 millions de dollars.

AMC n’a jamais généré plus de 265 millions de dollars de revenus d’exploitation au cours d’une année donnée. Alors, comment va-t-il couvrir les intérêts de sa dette ?

Les actions diluées n’aideront pas les investisseurs en actions AMC

À tout le moins, la vente d’actions de la société lui a permis de respirer. Mais j’ai du mal à croire que cela profitera aux investisseurs à long terme. Par exemple, fin 2015, si vous déteniez 10 % des actions d’AMC, vous déteniez 9,74 millions d’actions. Ces actions aujourd’hui sont bonnes pour une participation de 1,9%.

D’où je suis assis, perdre plus de 80% de votre participation par dilution n’est guère un remède. Ces ventes d’actions seront la perte des actionnaires d’AMC.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.