La diminution du taux de hachage Bitcoin permet aux mineurs de gagner 16,7 millions de dollars en 24 heures

Le 15 avril, une panne de courant généralisée dans le nord de la Chine a provoqué une forte baisse du taux de hachage de Bitcoin. Étant donné que les principales fermes minières sont situées en Chine, il y a eu une diminution correspondante de 20% du taux de hachage.

Baisse du taux de hachage en Chine en 2021

En raison de la diminution du taux de hachage, le délai de traitement des transactions a augmenté rapidement, entraînant une augmentation des frais de transaction. Avec les frais miniers élevés, les mineurs de Bitcoin ont gagné près de 16,7 millions de dollars en seulement 24 heures.

Wu Blockchain a noté dans un tweet plus tôt dans la journée:

«Les frais des mineurs de Bitcoin ont considérablement augmenté. Les frais payés aux mineurs de Bitcoin en une seule journée s’élèvent à 16,76303 millions de dollars. La principale raison est que la panne d’électricité et l’inspection dans le nord-ouest de la Chine ont abaissé le taux de hachage de 20%, entraînant un arriéré de transactions. “

Il semble qu’à la suite de la thésaurisation, certains utilisateurs ont augmenté leurs frais de mineur pour accélérer leurs transactions.

«Il y a de nombreuses transactions non packagées sur une courte période de temps, ce qui entraîne la mise en file d’attente des transactions et le nombre de transactions que le réseau peut traiter dans un certain laps de temps est limité. Les utilisateurs désireux de transférer augmenteront les frais du mineur », a ajouté Wu Blockchain.

Le nombre limité de transactions pouvant être traitées et vérifiées à ce moment-là. Par conséquent, de nombreuses transactions ont été retardées sur la blockchain, en attente de plus de 9 heures. De nombreux analystes ont attribué la récente correction des prix à la perturbation de l’exploitation minière en Chine, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à l’impact de la panne de courant sur BTC et la blockchain en général.

La controverse a commencé lorsque beaucoup ont affirmé que le taux de hachage du réseau Bitcoin avait chuté de 40% le 18 avril, cependant, d’autres ont souligné le fait que la panne de courant en Chine avait eu lieu le 15 avril et que la baisse de la puissance de hachage de l’exploitation minière était pas plus de 20%.



Le hashrate Bitcoin a fortement chuté. Prix ​​bientôt suivi | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Bitcoin récupère lentement

Depuis la panne de courant, le sujet de la carence en énergie minière est resté une discussion animée dans la communauté crypto. Alors que Bitcoin est tombé d’un nouveau sommet historique de 64683 $ à environ 54000 $, l’offre d’échange de BTC connaît un déclin continu.

Le prix du Bitcoin se consolide actuellement au-dessus de 55000 USD avec un support de 54000 USD. Cependant, la baisse de près de 10% le 18 avril n’a rien d’extraordinaire, car la crypto-monnaie royale a connu une baisse de plus de 25% lors du rallye haussier actuel. En comparaison, 2017 a connu des baisses de prix allant de 10% à 25%, ce qui s’est produit environ 6 fois. Alors que la course haussière actuelle n’a connu qu’un de ces grands revers.

Selon Rekt Capital, la baisse par rapport au nouveau sommet historique n’a pas affecté la tendance haussière de la pièce.

En 2017, #BTC a eu 5 corrections majeures du marché haussier qui étaient de -30% à -40% de profondeur En 2021, BTC n’a eu qu’une correction de marché haussier de -31% Maintenant $ BTC est en baisse de -20% par rapport à son ATH de ~ 65000 $ # Bitcoin est en baisse beaucoup plus bas et est toujours à la hausse

Il semble que Bitcoin soit encore loin de son apogée et une hausse au-dessus de 65000 $ devrait être attendue prochainement malgré les reculs.

Image en vedette des photos de dépôt, graphiques TradingView.com