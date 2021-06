La diplomatie et le Wes Iwundu des pélicans de la Nouvelle-Orléans révèlent une collaboration – WWD

La marque de streetwear Diplomacy et le joueur de New Orleans Pelicans Wes Iwundu lancent leur première collection de collaboration, Free the Future, le 15 juin, une partie des bénéfices étant reversée au Boys & Girls Club de Houston.

La collection de 10 pièces, dont le prix va de 20 $ à 120 $, comprend des vêtements comme des sweats à capuche en molleton et légers, des t-shirts bleus, noirs et crème et des shorts en coton léger fabriqués en Californie. Ils présentent des graphismes originaux comme un logo Free the Future et une illustration d’astronaute, ainsi que des phrases telles que « grand espoir ».

Iwundu, le directeur créatif de Diplomacy Eric Archibald et l’équipe de Diplomacy se sont rencontrés à Los Angeles en 2020 lors du report de la NBA. L’équipe avait vu Iwundu dans une combinaison Diplomacy jaune et voulait travailler avec lui sur un projet, qui est finalement devenu la collection Free the Future. Iwundu a déclaré qu’ils prévoyaient d’organiser des conférences et des boutiques éphémères pour soutenir la collection.

« Free the Future est une phrase ouverte », a expliqué Iwundu. «Nous sommes entrés dans l’idée de nous exprimer de différentes manières et de vivre une vie libre. Celui où il y a beaucoup de ressources pour vous. En entrant dans la ligue, tout tournait autour du basket, mais j’étais ouvert à trouver différentes façons de m’exprimer et la meilleure façon de le faire était la mode.

Les collaborateurs ont également souhaité soutenir le Boys & Girls Club de Houston avec la collection, car la ville est la maison d’Iwundu. Il a dit qu’il est important de faire un travail caritatif et “quel meilleur endroit que l’endroit où j’ai commencé”, a-t-il déclaré.

“Les enfants passent beaucoup de temps loin de leurs parents et ont besoin de choses à intégrer”, a-t-il poursuivi. “Je pense que c’est une belle idée, redonner à la communauté et donner des moyens de s’amuser.”

“Wes était juste à Houston et nous nous sommes rencontrés la semaine dernière pour faire une tournée [of the Boys & Girls Club of Houston]”, a déclaré Sari Baez, président des ventes et du marketing chez Diplomacy. “C’est une chose assez amusante et intéressante et un peu de motivation pour vouloir travailler plus.”

Baez a déclaré que Diplomacy est entré chez Macy au début de 2020 mais a été bloqué par les blocages en raison de la pandémie mondiale, mais s’est vendu bien après la réouverture des magasins car la marque ne suit pas les saisons.

La pandémie a incité la marque à déplacer sa production du Portugal vers plus près de chez elle en Californie, et a vu les ventes en ligne reprendre.

“C’est prometteur en ce qui concerne la vente au détail”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes impatients de travailler avec les prochains salons professionnels. 2021 s’annonce plutôt bien et nous sommes enthousiasmés par cette capsule. Le niveau que nous mettons en place pour le développement est excitant pour nous.