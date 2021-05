La direction de CD Projekt a reçu d’énormes bonus malgré la difficulté de Cyberpunk 2077

Les membres du conseil d’administration de la société de jeux polonaise CD Projekt ont reçu des millions de dollars de bonus malgré le lancement bâclé de Cyberpunk 2077.

C’est selon Bloomberg, qui rapporte que cinq membres de la direction ont reçu un total de 28 millions de dollars en bonus. CD Projekt gère un programme annuel de participation aux bénéfices, dont 20 pour cent vont au personnel. 10 pour cent est attribué au conseil; les 10 pour cent restants sont donnés aux employés.

CD Projekt affirme que ses 865 membres du personnel devaient recevoir 29,8 millions de dollars de bonus, soit une moyenne de 34 000 dollars chacun. Le montant des employés individuels varie; certains rapportent avoir reçu entre 5 000 et 9 000 dollars, tandis que des membres du personnel plus expérimentés devraient recevoir des sommes à hauteur de 15 000 et 20 000 dollars.

Cela vient après la sortie troublée de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, le jeu se lançant dans un très mauvais état. Au début de 2021, le cofondateur de CD Projekt, Marcin Iwiński (photo), a déclaré que la direction était responsable du lancement de l’accident de voiture du jeu, affirmant que c’était le conseil d’administration qui avait poussé à publier le titre à la fin de 2020 et que les développeurs réguliers l’étaient. pas à blâmer.

Curieux alors que la direction reçoive des millions tandis que les autres membres du personnel – ceux qui doivent réparer le jeu – reçoivent une part plus petite du gâteau.

Malgré sa sortie troublée, Cyberpunk 2077 s’est tout de même vendu à 13,7 millions d’exemplaires entre sa date de sortie de décembre et la fin de 2020. CD Projekt prétend avoir remboursé environ 30000 exemplaires de Cyberpunk 2077, bien que cela ne tienne pas compte des clients qui ont remboursé le jeu via plates-formes tierces telles que PlayStation et Xbox.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 310% en 2020 grâce à Cyberpunk 2077, tandis que le bénéfice net a augmenté de 559%.

