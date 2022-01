La direction de GOP House a un message du Nouvel An pour Pelosi : « L’orateur de canard boiteux »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La direction de la Chambre républicaine s’est adressée à Twitter samedi matin pour souhaiter à ses partisans une bonne année et avait un message pour les démocrates de la Chambre avant les élections de mi-mandat de novembre.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., n’a pas perdu de temps à tirer sur sa rivale politique, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif.

House Minority Whip Steve Scalise, R-La., a souhaité à ses partisans une « bonne année » et a ensuite exposé ses objectifs pour l’année à venir, affirmant qu’il avait » hâte de passer cette année à se battre pour les familles qui travaillent dur, à travailler avec mes collègues pour se dresser contre l’agenda Biden et reprendre la maison en novembre ! »

Un autre membre de la direction de la Chambre républicaine, la représentante Elise Stefanik, RN.Y., a tweeté un « #NewYear heureux, sain et béni ! » à ses électeurs. Quelques heures plus tôt, elle a tweeté un fil récapitulant 2021, puis a tweeté sur la façon dont les crises sous l’administration Biden peuvent être inversées.

House Minority Whip Steve Scalise, R-La., accompagné de la présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, la représentante Elise Stefanik, RN.Y., à gauche, le chef de la minorité de la Chambre Kevin McCarthy de Californie, au centre à droite, et d’autres, prend la parole lors d’une conférence de presse sur les marches du Capitole à Washington, le jeudi 29 juillet 2021, pour se plaindre de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., de la direction du président Joe Biden et des directives sur les masques faciaux des Centers for Disease Control and Prevention . (Photo AP/Andrew Harnik)

« Le seul moyen d’ARRÊTER la #Bidenflation et le programme des démocrates d’extrême gauche de nuire encore plus aux petites entreprises et aux familles est de voter républicain en novembre prochain », a tweeté Stefanik. « 2022 sera l’année où nous #FIREPelosi une fois pour toutes ! »

Plusieurs autres législateurs républicains et démocrates ont également tweeté des messages souhaitant à leurs partisans et électeurs une bonne année, dont la plupart n’étaient pas politiques.

Le représentant Dan Crenshaw, R-Texas, s’exprime aux côtés de ses collègues républicains lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 31 août 2021. (SAUL LOEB/. via .)

Le représentant du Texas GOP, Dan Crenshaw, a émis une note d’optimisme face au COVID-19 et à d’autres problèmes sociaux des deux dernières années, en déclarant : « Les deux dernières années ont peut-être été nulles, mais je suis prêt à parier que vous préférez être ici que partout ailleurs. »

« En 2022, l’Amérique sera toujours le plus grand endroit sur terre », a-t-il ajouté.

Le président Biden a posté un simple « Bonne année, les amis! » de son compte présidentiel et l’a partagé via son compte personnel.