La direction de Podemos manœuvre pour s’imposer dans la dernière direction critique du parti

01/11/2022 à 21:05 CET

Ana Cabanillas

Le dôme de Podemos sous-tend le dernier fief officieux du parti. Les allégations de fraude dans les primaires où la députée nationale Sofía Fernández Castañón s’est révélée la leader de Podemos Asturias sont désormais suivies d’accusations par le leader critique et ancien leader de la fédération, Daniel Ripa, pour avoir manœuvré pour obtenir également la majorité au direction régionale.

La députée nationale et candidate officielle a réussi à reprendre le secrétariat général pour une centaine de pops dans un processus très contesté et sur lequel il a été demandé de répéter le processus anti-fraude, mais elle est minoritaire à la direction. Du secteur critique Ils accusent de créer des « cercles de pirates » du jour au lendemain de les incorporer dans cet organe -le CCA- et d’obtenir ainsi une majorité artificielle qui permet le contrôle total de ce bastion.

La guerre ouverte entre l’exécutif violet et le dernier bastion officieux du parti se reporte ainsi sur les bases de la formation. Castañón n’a obtenu que 9 des 20 conseillers élus dans son Conseil Citoyen Autonome -CCA-, étant désavantagé par rapport aux 11 critiques, dans une situation qui obligerait à négocier avec la candidature rivale pour la prise de décision et l’élection de votre exécutif, et que rendrait également difficile le remplacement de Ripa en tant que porte-parole parlementaire du parti dans la chambre asturienne. C’est pourquoi, avant même de constituer son leadership, la toute nouvelle cheffe régionale a appelé à ce que l’on appelle «Réseau de cercles», où 10 autres des membres du CCA qui pouvaient décanter la majorité en faveur du chef du parti au pouvoir.

Dans cette circulaire, à laquelle El Periódico de España, journal appartenant au même groupe éditorial que ce média, a eu accès, le nouveau dirigeant de Podemos Asturias formule l’appel, sans compter sur le chef autonome des Cercles, n’ayant pas encore été capable de conformer votre exécutif. Pour combler ce vide, Castañón admet utiliser les organes de la direction de l’État de Podemos, qui interviennent directement au cours du processus. « Pour accompagner le processus au niveau technique et support, j’ai sollicité la présence et le support technique du Secrétariat des Cercles, Participation et Croissance Organisationnelle de Podemos», précise-t-il dans la lettre, où il assure qu’il s’agit « d’assurer le bon fonctionnement du processus ».

Modèle traditionnel

Le FLe fonctionnement organique de Podemos a changé après Vistalegre 3 au printemps dernier, où Ione Belarra a pris la direction du secrétaire général. C’est alors que les assemblées locales du parti sont remplacées par des « cercles », terme auparavant utilisé pour désigner uniquement les sympathisants du parti qui se réunissaient par zones. Les violets assumaient ainsi un modèle de fête traditionnel, dans le but de dépouiller l’amalgame des formations communales du pouvoir réel et de le centraliser dans les fédérations autonomes, dirigées en dernier lieu par la direction de l’Etat.

Cependant, le débarquement du parti au pouvoir dans le dernier territoire critique a provoqué une rébellion à Podemos Asturies. Et le dernier chapitre a été justement donné dans l’appel à élire les représentants des cercles qui devraient être intégrés dans la direction future. Une rencontre où la candidature de Daniel Ripa voir une nouvelle tentative de fraude. Jusqu’à présent, il y avait 28 cercles certifiés dans les Asturies. Pour chacun d’eux, il y avait deux représentants – « liens« – qui ont participé au soi-disant » Réseau de cercles « , où les 56 militants au total ont été divisés entre ceux liés à Ripa et les indépendants.

Maintenant, les critiques critiquent le création de « cercles fantômes pour modifier la majorité existante », afin que le nombre de voix liées à l’actuel leader de Podemos Asturias augmente et que obtenir la majorité dans la fédération. Depuis la candidature de Castañón, ils confirment que depuis le processus primaire jusqu’à aujourd’hui, ont créé de nouveaux organes de ce type, mais ils défendent que certains d’entre eux attendaient la validation depuis des mois, et qu’ils réagissent à la « réactivation du militantisme sur le territoire ». Ceux de Ripa, en revanche, considèrent que « les cercles existants sont simplement déployés dénaturer les résultats du voteLa réunion télématique est convoquée ce mardi à 20h00 et devrait durer jusqu’à la nuit.

Ils menacent d’invalider

Avec la thèse des critiques, la soi-disant Commission autonome de garantie de Podemos Asturies, le ‘tribunal interne’ qui est aussi issu des primaires et où Ripa a les affinités de tous ses membres. Dans une résolution publiée ce mardi, à laquelle ce média a eu accès, il exige avant la tenue des votes etl recensement des participants ainsi que les documents attestant que les nouveaux cercles susceptibles de décanter le vote ont été officiellement constitués avant le vote.

Dans le cas où ces documents ne seraient pas obtenus, précise le texte, les représentants des nouveaux cercles seront empêchés de voter. Et, au cas où ils auraient été autorisés à participer malgré tout cela, Cet organisme de garantie anticipe que le vote sera considéré comme nul.

Depuis la candidature de Castañón, ils ont fait la sourde oreille à ce document, considérant que ce « tribunal » interne n’a pas été formellement constitué, puisqu’il n’a pas envoyé la charte à tous ses membres, parmi lesquels se trouve un suppléant à la candidature officielle. Len l’absence de reconnaissance mutuelle Entre les différentes instances, elle conduit l’accident de train pour atteindre dans les prochains jours la direction de l’Etat, qui sera celle qui devra finalement se prononcer par le biais de sa commission de garantie, auprès de laquelle un recours peut être déposé, ou par le biais de d’un coup de mano.