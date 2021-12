La direction d’Eric Clapton défend le procès contre une veuve allemande qui a tenté de vendre un CD Bootleg sur E Bay

Eric ClaptonLa direction de a publié une « clarification » concernant le procès du musicien contre une veuve allemande après avoir publié une liste pour une version piratée de son « Eric Clapton – Live USA » album pour 11 $ sur eBay.

La semaine dernière, Clapton a remporté le procès contre la femme, qui a affirmé qu’elle ignorait que le CD de son mari décédé avait été piraté et a supprimé la liste un jour après l’avoir publiée. Le juge dans l’affaire a déclaré que le fait qu’elle n’ait pas acquis le CD elle-même n’était pas pertinent et lui a ordonné de payer les frais juridiques des deux parties (environ 3 900 $).

À présent ClaptonLa direction de a publié une déclaration au fan club du guitariste clarifiant le rôle du joueur de 76 ans dans la situation, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont intenté une action en justice en premier lieu.

La déclaration se lit comme suit : « Compte tenu des articles de presse largement répandus et souvent trompeurs sur une récente affaire de contrebande impliquant une femme en Allemagne, ce qui suit fournit des éclaircissements pour remettre les pendules à l’heure.

« L’Allemagne est l’un des nombreux pays où les ventes de CD illégaux non autorisés et généralement de mauvaise qualité sont monnaie courante, ce qui nuit à la fois à l’industrie et aux acheteurs de produits de qualité inférieure. Sur une période de plus de 10 ans, les avocats allemands nommés par Eric Clapton, et un nombre important d’autres artistes et maisons de disques bien connus, ont poursuivi avec succès des milliers de cas de contrefaçon dans le cadre des procédures de droit d’auteur de routine.

« Il n’est pas dans l’intention de cibler les individus vendant des CD isolés de leur propre collection, mais plutôt les bootleggers actifs fabriquant des copies non autorisées pour la vente. Dans le cas d’un individu vendant des articles non autorisés d’une collection personnelle, si après réception d’un s’abstenir, les articles incriminés sont retirés, les coûts seraient minimes ou pourraient être annulés.

« Eric Claptonles avocats et l’équipe de direction de (plutôt que Éric personnellement) identifie si un article proposé à la vente est illégal, et une déclaration confirmant qu’elle est signée, mais par la suite Eric Clapton n’est impliqué dans aucune affaire individuelle, et 95 % des affaires sont résolues avant d’aller devant les tribunaux.

« Cette affaire aurait pu être réglée rapidement à un coût minime, mais malheureusement, en réponse à la première lettre standard des avocats allemands, la réponse de l’individu comprenait la ligne (traduction): » n’hésitez pas à déposer une plainte si vous insistez sur les demandes » Cela a déclenché l’étape suivante dans les procédures juridiques standard, et la Cour a ensuite rendu l’ordonnance d’injonction initiale.

« Si la personne s’était conformée à la lettre initiale, les frais auraient été minimes. Si elle avait expliqué tous les faits dès le départ par un simple appel téléphonique ou une lettre aux avocats, toute réclamation aurait pu être abandonnée et les frais évités. Cependant , l’individu a nommé un avocat qui a interjeté appel de la décision d’injonction. Le juge a encouragé l’individu à retirer l’appel pour économiser les frais, mais elle a poursuivi. L’appel a échoué et elle a été condamnée à payer les frais de la Cour et de toutes les parties.

« Cependant, lorsque tous les faits de ce cas particulier ont été révélés et qu’il était clair que l’individu n’était pas le type de personne Eric Clapton, ou sa maison de disques, souhaitent cibler, Eric Clapton a décidé de ne pas donner suite et n’a pas l’intention de recouvrer les dépens qui lui ont été alloués par la Cour. De plus, il espère que la personne n’encourra pas elle-même de frais supplémentaires. »

Si la femme essaie à nouveau de vendre le CD, elle risque une amende de 282 000 $ ou six mois de prison.

L’été dernier, Clapton a fait la une des journaux lorsqu’il a annoncé qu’il ne se produirait plus dans des lieux exigeant que les participants présentent une preuve de vaccination. L’annonce est intervenue après que le Premier ministre britannique Boris Johnsonle mandat de « passeports de vaccins » soit requis pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les lieux.

Clapton précédemment critiqué les blocages institués dans le monde à la suite de la pandémie de coronavirus et attisé la peur et les théories du complot après avoir reçu un vaccin COVID-19. Clapton a raconté son expérience négative avec le AstraZeneca abattu, suggérant que les effets secondaires avaient été si « graves » qu’il avait peur de « ne plus jamais jouer ». Il a également dit qu’il avait été inspiré par un autre musicien devenu militant anti-vaccin, Van Morrison.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).