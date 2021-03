La direction du PSOE confirme la candidature de Gabilondo

La direction nationale du PSOE a approuvé ce lundi la demande du Parti socialiste de Madrid de ne pas organiser de primaires pour élire son candidat aux élections du 4 mai, en raison de la situation d ‘ »exceptionnalité » et le manque de temps en raison de l’avance électorale. Vendredi dernier, les socialistes de Madrid ont directement désigné Ángel Gabilondo comme candidat, décision que Ferraz a approuvée lundi.

«Plusieurs fois, on peut remarquer que lorsqu’il y a des tensions, on n’a pas recours aux gens de paix. Lorsqu’il y a une polarisation extrême, il semble approprié de recourir à un homme de paix, modéré, aux convictions fermes« , a déclaré le secrétaire de l’Organisation du PSOE, José Luis Ábalos.

Comme il l’a expliqué, la direction du PSOE n’a rien fait d’autre qu’accepter la demande du PSM afin qu’il n’y ait pas de primaires, mais la vérité est que c’est la deuxième fois en très peu de temps que les socialistes renoncent à cette procédure, ou se passer de son résultat. Cela s’est déjà produit en Catalogne, où le candidat choisi par la base, Miquel Iceta, a démissionné au profit de Salvador Illa. Maintenant, cela se passe dans la Communauté de Madrid, où Gabilondo n’allait en principe pas être candidat si les élections avaient eu lieu au moment où ils jouaient, en 2022.

Cependant, après l’avancée électorale et l’imminence des élections, l’exécutif du PSM a décidé vendredi que son porte-parole parlementaire se mesurerait à nouveau à Isabel Díaz Ayuso. Et à partir de ce lundi, également avec Pablo Iglesias, qui sera candidat à Podemos.

Selon un dirigeant madrilène présent à la réunion de vendredi dernier, bien que est « inhabituel », tous les participants ont pris la parole pour soutenir la candidature de Gabilondo. Oui, on parlait de primaires, mais la conclusion générale était que comme les statuts le permettent dans des cas exceptionnels, le mieux était de sauter ce processus « face au scénario pandémique et le peu de temps » dont ils disposaient et aussi de partir clair « support fermé » de PSM à Gabilondo.