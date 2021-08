La directive CBN a conduit le passage des échanges des échanges centralisés aux échanges du marché noir – Interview Bitcoin News Crypto new media

Cela fait plus de six mois que la Banque centrale du Nigeria (CBN) a ordonné aux banques de cesser de servir les clients de l’industrie de la crypto-monnaie. Alors que la mesure semble avoir réussi à retirer les entités cryptographiques de l’écosystème bancaire, la politique a cependant conduit à la croissance du trading peer-to-peer.

« Les actions de la Banque centrale du Nigeria ont conduit à une augmentation de l’activité sur le marché noir »

Comme certains rapports l’ont montré, la position du Nigeria en tant que plus grand marché de crypto-monnaie en Afrique reste incontestée. Pour sa part, la CBN a complété ses arguments réguliers contre les crypto-monnaies avec les assurances désormais courantes que le Nigeria aura sa propre monnaie numérique.

Pour comprendre ces dynamiques et l’impact qu’elles ont eu sur l’espace crypto nigérian, Bitcoin.com News a contacté Chiagozie Iwu, PDG et co-fondateur de Naijacrypto, un échange de crypto nigérian. Vous trouverez ci-dessous les réponses d’Iwu aux questions écrites.

Bitcoin.com News (BCN) : Pouvez-vous expliquer brièvement comment la directive CBN a affecté votre entreprise ?

Chiagozie Iwu (CI): La directive CBN interdisant aux banques de s’associer à des sociétés de cryptographie nous a affectés des manières suivantes : au stade initial, nos comptes bancaires étaient fermés et nous devions transférer des fonds vers des comptes alternatifs. Nous avons suspendu les dépôts fiduciaires mais laissé les retraits ouverts. Cette décision devait permettre aux clients de se retirer librement sans paniquer. Cela a en fait fait diminuer les réserves, mais la confiance a été maintenue. Certaines des bourses étrangères ont fermé les dépôts et les retraits et ont augmenté le prix de la crypto par rapport au naira.

Environ deux semaines après l’interdiction, Naijacrypto est passé à une méthode peer-to-peer étroitement contrôlée pour les dépôts qui a réinitialisé l’entrée fiduciaire à l’échange. Alors que la croissance a été ralentie par la directive, la croissance s’est toujours produite mais pas aussi rapidement que l’échange se développait avant la directive CBN.

La bourse est devenue multi-juridictionnelle en termes d’opérations commerciales afin de réduire l’effet des mesures de répression opérationnelles imprévues et s’efforce actuellement d’être multi-juridictionnelle dans ses enregistrements d’entreprises.

BCN : Votre entreprise s’est récemment associée à Dash pour lancer un échange de crypto-monnaies en Haïti. Pourquoi Haïti et cela signale-t-il en aucune façon que Naijacrypto est sur le point de quitter le marché nigérian ?

CI: Quant au partenariat Dash pour s’étendre à Haïti, il était en préparation des mois avant la directive CBN et était une initiative de l’équipe dash aux côtés de Naijacrypto. Nous avons utilisé Haïti comme tremplin pour entrer dans les Caraïbes, car le marché des Caraïbes et de l’Amérique latine est notre prochaine cible au-delà de l’Afrique.

BCN : Envisagez-vous également de vous implanter sur d’autres marchés ?

CI : Oui, nous prévoyons d’avoir des opérations dans 12 autres pays africains et 3 pays des Caraïbes d’ici le deuxième trimestre 2022.

BCN : À votre avis, cette directive CBN a-t-elle refroidi l’intérêt de la jeunesse nigériane pour les monnaies numériques ?

CI : L’intérêt des jeunes nigérians pour les monnaies numériques n’a en fait pas été abandonné. Les échanges P2P comme Paxful et Binance p2p ont connu une forte croissance cette période. Ce que le gouvernement vient de réussir, c’est de déplacer le commerce de la crypto des échanges centralisés comme Naijacrypto et Luno vers des échanges plus proches du marché noir.

BCN : Il a été signalé que la CBN commencera à piloter sa CBDC ou e-naira en octobre de cette année. Est-ce une évolution positive pour l’industrie nigériane de la monnaie numérique ?

CI : Quant à la CBDC, mon opinion personnelle est qu’il n’y a pas de différence entre elle et ce que font déjà les banques en termes de services bancaires en ligne et autres services publics. En fait, les formes électroniques de transaction ne sont pas différentes de la CBDC, il n’y a donc pas de croissance supplémentaire pour l’inclusion financière. La CBDC n’est pas sur une véritable blockchain, ce qui signifie qu’elle n’est pas décentralisée et donc totalement peu attrayante pour les membres de la communauté crypto qui sont connus pour favoriser la décentralisation et détester le contrôle du gouvernement. L’effet net est nul sur l’industrie de la monnaie numérique.

BCN : Le Nigeria a eu sa juste part d’escroqueries cryptographiques et c’est peut-être ce qui attire l’attention indésirable de la CBN et d’autres régulateurs. À votre avis, que faut-il faire pour que l’industrie nigériane de la cryptographie se débarrasse de cette image frauduleuse ?

CI : Les escroqueries cryptographiques peuvent être évitées si le gouvernement disposait d’un cadre réglementaire approprié pour les échanges de cryptomonnaies plutôt que d’interdire purement et simplement leur accès aux services bancaires. En fait, leurs actions ont conduit à une augmentation de l’activité sur le marché noir. Les bourses centralisées disposent d’outils pour détecter les portefeuilles sur liste noire et les transactions dangereuses. Les échanges centralisés ont des protocoles KYC, donc les fonds provenant de sources frauduleuses peuvent facilement être désanonymisés.

Travailler avec ces bourses centralisées est un moyen judicieux de prévenir les escroqueries et de restreindre les bourses du marché noir. De plus, le gouvernement ne semble pas s’engager correctement avec l’industrie lorsqu’il s’agit de prévenir ou d’arrêter ces escroqueries. En fait, dans de nombreux cas, les principaux intervenants détectent ces escroqueries avant qu’elles ne prennent de l’ampleur, mais le gouvernement ignore généralement nos appels à enquêter sur ces escroqueries. Personnellement, je pense que les escrocs utiliseraient d’autres outils même s’ils n’utilisent pas de crypto. Les plus grands stratagèmes de Ponzi au Nigeria n’ont pas été cryptés et les agences gouvernementales n’ont jamais protégé les gens contre ceux-ci.

