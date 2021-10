La directrice aimante d’Iron Maiden peut rester malgré les demandes de ses parents pour son renvoi

Selon le National Post, une directrice d’école secondaire passionnée de heavy metal au Canada sera autorisée à conserver son emploi, quelques jours après une campagne publique visant à l’évincer qui a fait la une des journaux dans le monde entier.

Des parents de l’école secondaire Eden de St. Catharines, en Ontario, ont lancé une pétition pour révoquer le directeur Sharon Burns après avoir découvert qu’elle est une IRON MAIDEN ventilateur.

La pétition, intitulée « La directrice du lycée Eden, Sharon Burns, doit être transférée immédiatement ! » lire: « Nous sommes profondément troublés que la directrice affectée à l’école ait montré de manière flagrante des symboles sataniques et son allégeance aux pratiques sataniques sur ses plateformes publiques de médias sociaux où tous les élèves peuvent les voir sous @edenprincipal (pas son compte personnel). »

Plus de 500 personnes ont signé la pétition pour transférer Brûlures après avoir posté une photo d’elle montrant le signe de la main « cornes du diable » avec une poupée du JEUNE FILLE mascotte de zombie Eddie derrière elle ainsi qu’une plaque d’immatriculation personnalisée indiquant « IRNMADEN » et une note manuscrite indiquant « Eddie 666 » sur le tableau de bord d’une voiture.

Le nombre 666 est utilisé pour représenter le diable et figure en bonne place dans JEUNE FILLEpar le groupe, dont le troisième album classique s’intitule « Le nombre de la bête ».

La pétition a ensuite été mise à jour pour indiquer que la demande de son transfert n’est pas due à son amour pour le métal, mais pour « avoir ouvertement affiché son propre signe fait à la main avec le 666 clairement affiché dessus ».

Le créateur de la pétition originale a écrit : « Sharon sait très bien que ce qu’elle a fait était tout simplement inapproprié, inutile et non professionnel, mais ne l’a pas encore admis publiquement et est prête à permettre aux gens de croire à une histoire complètement différente, ce qui fait que les inquiétudes très réelles semblent insignifiantes. »

Entre-temps, une contre-pétition soutenant Brûlures a recueilli plus de 20 000 signatures.

« Il est ridicule qu’un couple de parents juge son rôle de directrice uniquement sur la base d’un Instagram Publier. (À propos d’aimer le groupe IRON MAIDEN. C’est tout.) Eden High School est une école publique. Ce n’est pas une école chrétienne », a déclaré la pétition intitulée « Nous avons besoin de Mme Burns ». Elle a fait d’Eden un espace sûr pour tant de gens. Elle ne répand que l’amour et la gentillesse. »

Après la diffusion des plaintes, le Conseil scolaire du district de Niagara s’est entretenu avec Brûlures et les parents qui ont lancé la pétition, et la question est close en ce qui concerne le conseil, Kim Sweeney, le directeur des communications du conseil, a déclaré au Poste nationale. Aucune mesure disciplinaire ou changement de politique n’a été nécessaire.

« Notre conviction est que le goût de la musique est subjectif et nous soutenons que les étudiants et le personnel apprécient une grande variété de genres », Sweeney mentionné.

La pétition initiale a depuis été retirée.



