Détournant son attention de solliciter des femmes enceintes pour recevoir une ou plusieurs injections mortelles d’ARNm de Covid-19, la spécialiste de la «santé publique» Rochelle Welensky dirige une fois de plus l’armature du CDC vers la Constitution américaine.

De l’incendie

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, Rochelle Walensky, relance le programme de recherche de l’agence sur la violence armée, étendant la mission de la bureaucratie au-delà du contrôle et de la prévention des maladies infectieuses pour inclure l’étude de ce que le président Joe Biden a appelé une « épidémie de santé publique de violence armée ».

Dans une interview avec CNN publiée vendredi, Walensky a qualifié la violence armée de “grave menace pour la santé publique” et a déclaré que “quelque chose doit être fait à ce sujet”.