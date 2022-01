La discipline de la star d’Arsenal Granit Xhaka remise en question après avoir accordé un penalty décisif

Granit Xhaka voit à nouveau sa discipline remise en question après avoir concédé un penalty lors de la courte défaite d’Arsenal face à Man City.

Les Gunners étaient sur la bonne voie pour remporter une victoire célèbre contre les leaders de la Premier League, mais un tacle maladroit et une saisie sur le maillot de Bernardo Silva l’ont vu donner un coup franc qui a changé la donne.

Xhaka a plaidé pour son innocence mais l’arbitre Stuart Atwell a accordé le penalty pour City

Après que Bernardo Silva de City soit entré dans la surface de réparation, le capitaine suisse a ressenti le besoin de sortir sa jambe, ce qui a fait chuter son adversaire au sol.

Cela n’a pas été initialement donné mais, après avoir consulté le moniteur VAR, l’arbitre Stuart Attwell a changé d’avis et a donné aux visiteurs une chance d’égaliser les scores.

Compte tenu de son âge et de son expérience, Xhaka aurait pu et peut-être aurait dû faire mieux dans cette situation et c’était quelque chose que Sinclair tenait à souligner.

L’ancien ailier de Man City a déclaré à talkSPORT : « Xhaka, combien de fois ? Combien de fois allons-nous parler de son indiscipline ?

« Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas simplement concéder cette situation et, espérons-le, [Aaron] Ramsdale, qui était en pleine forme, peut le faire sortir de prison et empêcher le tir d’entrer.

Le milieu de terrain d’Arsenal a également été expulsé contre Man City lors du match retour plus tôt cette saison

«Il n’a pas cette discipline et dans les grands moments des grands matchs, vous devez avoir cette discipline et Xhaka a prouvé à maintes reprises qu’il n’avait pas cela.

« C’est ce qui a blessé Arsenal, ce n’était pas le fait qu’ils n’étaient pas une meilleure équipe parce qu’ils l’étaient.

« Je pensais [Bukayo] Saka était excellent, [Gabriel] Martinelli était brillant, [Thomas] Partey, c’est le Partey que nous nous attendions à voir, se présenter à Arsenal à son arrivée dans le pays, il commence maintenant à produire des performances de haut niveau, [Alexandre] Lacazette a mené la ligne.

« Je pensais qu’ils avaient très bien appuyé, qu’ils n’avaient pas permis à Manchester City de jouer, mais vous devez avoir cette mentalité pour rester gentil et concentré et lorsque l’intensité du jeu augmente et que tout le monde est un peu secoué, c’est alors que vous avez pour garder leur calme et ils ne l’ont pas fait.

Arsenal se demande peut-être ce qui aurait pu se passer s’il gardait son sang-froid contre City

Mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que cela aurait dû être une pénalité.

L’ancienne star de Chelsea, Tony Cascarino, pense que la décision d’attribuer le coup franc a été dure pour Xhaka.

« Je n’aime pas passer à l’antenne et dire » oh, c’est un stylo à cause de… « , je ne pensais pas qu’il y en avait assez pour dire » cela mérite une pénalité « », a-t-il ajouté sur talkSPORT.

« Comme je l’ai dit à maintes reprises, un tir au but à 12 mètres contre un gardien de but est une récompense pour quelque chose de marginal.

« Je pensais qu’il descendait [Silva], vous pouvez le voir [Xhaka] tire sa chemise, était-ce suffisant pour le faire tomber ? Non. »