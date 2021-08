La discographie d’Aerosmith sera unifiée en un seul endroit en s’associant à Universal Music Group

MADRID, 24 août (EUROPA PRESS) –

Groupe de hard rock américain Aérosmith et Universal Music Group (UMG) ont annoncé ce mardi un accord pour lancer la discographie complète, le merchandising et l’audio-vidéo du groupe. Comme indiqué par Universal, tous Les enregistrements d’Aerosmith seront fusionnés en un seul endroit avant le prochain 50e anniversaire du groupe, à travers un nouveau partenariat multiforme.

Ainsi, les ‘Vindaloo Vaults’ historiques et les fichiers personnels des membres du groupe seront accessibles Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford, qui aideront activement et garderont leurs collections de musique, photos, vidéos, arts, journaux, listes de chansons et souvenirs.

En outre, l’UMG accueillera également de futurs projets musicaux et travaillera avec le groupe pour développer, produire et distribuer de nouveaux projets de films, de télévision et d’autres contenus audiovisuels.

“La route a été longue, mais je suis très heureux et fier de dire au nom d’Aerosmith que nous avons pu rassembler nos 50 ans de musique sous un même toit en nous associant à UMG.. Cela nous permettra d’apporter notre musique à nos fans d’une manière que nous n’avons jamais pu faire auparavant. C’est quelque chose dont nous rêvons depuis longtemps. C’est une victoire pour Aerosmith, UMG et finalement nos fans.. Inutile de dire que nous sommes très excités. C’est une façon incroyable de célébrer 50 ans et de nombreuses années à venir”, a-t-il déclaré. Joe Perry, co-fondateur et guitariste principal d’Aerosmith.

Pour sa part, le président-directeur général d’UMG, Sir Lucian Grainge, a souligné qu’il était “fier” du choix d’UMG comme partenaire mondial. “Nous sommes impatients de tirer parti de son incroyable héritage et de veiller à ce que sa musique continue d’inspirer les fans du monde entier.“, a indiqué.

Depuis la création d’Aerosmith, il y a 50 ans, le groupe a vendu plus de 150 millions d’albums dans le monde, a produit des clips tels que « Amazing », « Crazy », « Janie’s Got A Gun » et « Love in an Elevator » et a fait des tournées mondiales record.