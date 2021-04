La discothèque de Miami accepte Bitcoin alors que la vie nocturne revient prudemment

Une boîte de nuit à Miami est sur le point de revenir d’un arrêt de plus d’un an lié au COVID-19 en acceptant Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies comme mode de paiement.

La discothèque de luxe E11even Miami a annoncé mardi qu’elle commencerait bientôt à accepter la crypto-monnaie comme paiement pour les tables, les boissons, les marchandises et autres services. Selon l’annonce officielle, la liste des crypto-monnaies prises en charge comprendra Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), XRP et Dogecoin (DOGE).

Afin de fournir le nouveau mode de paiement, E11even s’est associé à une grande société de traitement de crypto-monnaie, mais n’a pas précisé le nom du processeur de paiement.

«Avec l’énorme croissance et la pertinence de la crypto-monnaie et le maire Francis Suarez à la tête du boom technologique de Miami, nous avons pensé qu’il était logique d’introduire la crypto-monnaie comme option pour nos clients de payer leur soirée», a déclaré le créateur et PDG d’E11even, Dennis DeGori “E11even se consacre à toujours garder une longueur d’avance, et nous pensons que la crypto-monnaie est là pour rester.”

Selon le Miami Herald, les paiements cryptographiques font partie de la réouverture post-pandémique du club le 23 avril après la fermeture d’E11even en mars 2020 en raison de la pandémie COVID-19.

Cette décision est une étape naturelle pour E11even, car un certain nombre de ses clients sont de plus en plus impliqués dans l’industrie de la cryptographie. «Nous avons une clientèle très à la pointe du monde entier, et beaucoup sont déjà experts en crypto», a déclaré Gino LoPinto, partenaire d’exploitation d’E11even, ajoutant:

«Nous constatons une tendance croissante de clients souhaitant utiliser leur crypto-monnaie comme moyen de paiement. Nous pensons que les boîtes de nuit autorisant Bitcoin comme paiement deviendront bientôt une norme de l’industrie de la vie nocturne, et nous sommes ravis d’être ceux qui ouvrent la voie. »

E11even n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Miami elle-même est en train de devenir une grande ville favorable aux crypto-monnaies aux États-Unis, le maire de la ville, Francis Suarez, faisant campagne pour faire de Miami la capitale de la crypto dans le pays. En février, Suarez a proposé une résolution officielle pour permettre au Bitcoin de devenir un moyen de paiement acceptable dans différentes parties de l’administration de la ville.