La discothèque parisienne Silencio va ouvrir Beach House à Ibiza – WWD

Alors que les restrictions de voyage continuent de se lever, l’établissement de vie nocturne parisien Silencio lance ce vendredi une maison de plage à Ibiza appelée El Silencio pour les créatifs du monde entier cherchant à revenir à la vie sociale avec de la bonne nourriture et du soleil cet été.

Situé du côté est du point chaud des vacances d’été et non loin de la plage de Cala Moli, El Silencio comprendra une option de restaurant et une salle à manger privée, ainsi qu’un bar à cocktails qui passe du jour à la nuit sous la direction de la musique commissaire Arman Naféei. Il propose également un espace de coworking, une borne de recharge et une boutique éphémère qui sera organisée par des artistes locaux d’Ibiza et des îles environnantes.

La nourriture sera préparée par ToShare, le concept de restaurant créé par le chef français Jean Imbert en collaboration avec Pharrell Williams, tandis que les cocktails seront fournis par le barman madrilène Diego Cabrera, propriétaire de Salmon Guru, considéré comme l’un des 50 meilleurs au monde. Barres. Des plats à emporter seront également disponibles pour que les clients puissent profiter de la nourriture et des boissons sur la plage environnante.

Arnaud Frisch, propriétaire de Silencio, a déclaré qu’après ses pop-ups réussis lors de Miami Art Basel, du Festival de Cannes, de la Biennale de Venise et de la Serpentine Gallery Future Contemporaries de Londres, Ibiza est “une destination naturelle pour un nouveau centre culturel”.

« Il a toujours attiré des communautés créatives du monde entier. L’île est locale et mondiale, avec une appréciation innée pour l’artisanat, la culture et un esprit aimant et local. L’esprit indépendant de l’île – fusionné par la musique, la mode, le design et l’art – semble à la fois naturel et familier pour Silencio », a-t-il ajouté.

La maison de plage est conçue par le studio d’architecture basé à Majorque Moredesign, tandis que sa marque est dirigée par M/M Paris. Il comportera également une installation artistique à grande échelle de l’artiste d’Ibiza Miranda Makaroff, inspirée d’une rencontre que l’artiste a eue lors d’une journée à Formentera, juste en face de Cala Moli.

“Nous offrirons un nouveau type d’expérience – un beau gâchis qui ravive l’ambiance décontractée et interconnectée des années 70, où tous les âges et tous les horizons se mélangent et voudront passer des heures ensemble”, a déclaré Frisch.