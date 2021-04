La discrimination raciale est-elle légale ou non? ⋆ 10z viral

Nous vivons dans un monde où la discrimination raciale est omniprésente. Les universités, les agences gouvernementales et tous les grands employeurs pratiquent systématiquement une discrimination en faveur de certaines races, et contre d’autres, sous la bannière de «l’action positive». Cela dure depuis 50 ans. Et pourtant, la garantie d’égalité de protection du 14e amendement a été appliquée pour interdire la discrimination raciale par des entités publiques dans un certain nombre de contextes. De même, la loi sur les droits civils vise à interdire la discrimination raciale dans l’emploi et les locaux publics. Une telle discrimination dans l’emploi est néanmoins à peu près universelle; voir, par exemple, la récente déclaration d’United Airlines de son intention de discriminer une seule instance parmi plusieurs milliers. Je n’ai aucune idée de ce que sont les principes juridiques en vigueur.

Voici un exemple de l’Amérique contemporaine: la discrimination raciale dans la diffusion des vaccins anti-covid. Ce courriel a été envoyé par les services de santé de l’Université du Minnesota en collaboration avec le système de soins de santé Fairview. À des fins juridiques, je suppose qu’il s’agit d’une entreprise publique à laquelle s’applique le 14e amendement. Cliquez pour agrandir:

C’est la partie pertinente:

L’Université du Minnesota se livre donc à une discrimination raciale pure et simple. Pas dans une question insignifiante, mais dans la diffusion d’un vaccin qui est censé sauver des vies. Si vous êtes blanc – ou indien – ou iranien – ou pakistanais ou japonais-américain, tous les groupes ayant des revenus plus élevés que les blancs, et je pense que l’espérance de vie est plus longue – vous devez avoir un cancer, l’hémophilie ou autre pour être admissible. Mais si vous êtes membre d’une race favorisée – noire, hispanique (qui bien sûr n’est pas une race, de nombreux hispaniques sont blancs), amérindienne, asiatique du sud-est – vous allez en tête.

Suis-je le seul à penser que ce n’est pas américain? Ou est-ce que ce sentiment est une relique d’un temps meilleur et lointain? La discrimination raciale semble être si profondément ancrée dans notre société, si largement acceptée, qu’il est difficile de voir comment nous pouvons nous en débarrasser.

Comme indiqué ci-dessus, je ne comprends pas le cadre juridique dans lequel la discrimination raciale est devenue à la fois universellement condamnée et, en pratique, universellement acceptée. Quelqu’un a suggéré il y a des années que nous devrions reproduire le libellé exact du 14e amendement et ajouter les mots: “Et cette fois, nous le pensons vraiment!” Telle est essentiellement la position des conservateurs. Mais nous sommes une minorité désespérée.

Peut-être que des principes juridiques cohérents sont à l’œuvre ici – pas bons, mais cohérents – et je suis trop dense pour les comprendre. J’appelle Paul à l’aide. Beaucoup de nos lecteurs ne savent peut-être pas que Paul était, au début de sa carrière, un avocat en appel pour la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi. Par la suite, il a consacré des décennies à plaider des affaires de discrimination de toutes sortes. Alors peut-être qu’il peut expliquer: qu’est-ce que c’est? La discrimination raciale est-elle interdite aux organismes publics et, dans certains contextes, aux organisations privées? Ou est-ce non seulement autorisé, mais, dans une société polie, obligatoire?