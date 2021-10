La disparition de Gabby Petito met en lumière d’autres femmes disparues, dont Desheena Kyle et Lauren Cho

in

La mystérieuse disparition de Gabby Petito, 22 ans, a capturé la nation ces dernières semaines. Les stations d’information, au niveau local et national, consacrent une couverture 24 heures sur 24 pour aider à sensibiliser et, espérons-le, à une bonne résolution de la situation du blogueur de voyage. Petito a disparu lors d’un voyage à travers le pays avec son fiancé Brian Laundrie. Laundrie est retourné dans son État d’origine, la Floride, sans Peitio, ce qui a entraîné la frénésie médiatique. Après des semaines de recherche, le corps de Petito a été retrouvé non loin du dernier endroit connu où elle a été repérée avec Laundrie. Laundrie s’est depuis porté disparu après ne pas avoir coopéré avec les autorités, déclenchant une recherche dans le monde entier.

Maintenant, des familles à travers les États-Unis recherchent le type de soins et d’attention accordés à l’histoire de Petito. NBC News rapporte que les proches de Lauren Cho, 30 ans, qui a disparu en juin du parc national de Joshua Tree en Californie, exigent que davantage soit fait pour l’aider à la retrouver.

“Où est ma soeur?!” Cho a posté sur Facebook ces dernières semaines, selon le rapport. Depuis juillet, la famille de Cho gère une page de médias sociaux intitulée “Missing Person: Lauren ‘El’ Cho” pour sensibiliser le public en attendant les mises à jour des autorités, ce qui est peu, loin et entre les deux. “Quelqu’un sait ce qui s’est passé”, poursuit le message.

La résidente du New Jersey a été vue pour la dernière fois le 28 juin vers 17 heures. Elle a quitté son Airbnb à Yucca Valley, en Californie. À l’époque, elle voyageait avec ses amis et son ex-petit ami, qui ont déclaré à la police que Cho s’était éloigné de la location et s’était rendu dans le désert sans nourriture, sans eau ni téléphone portable.

Une recherche aérienne n’a été effectuée que près d’un mois plus tard. Le département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré au média que la recherche de Cho ne s’était jamais arrêtée, au lieu de cela, ils affirment que la police “a épuisé son enquête”.

Beaucoup pensent que c’est parce que Cho est américaine d’origine asiatique et non caucasienne que son cas n’a pas fait l’objet d’une attention particulière. “Si le syndrome de la femme blanche disparue n’est pas réel, alors pouvez-vous prouver que les plaignants ont tort et faire du bruit pour cette femme coréenne américaine ? Lauren Cho a disparu depuis des MOIS”, a tweeté une personne, selon NBC.

Les proches de Deesheena Kyle cherchent également des réponses. La jeune femme de 26 ans a été signalée disparue pour la première fois par sa grand-mère le 28 juin. Les résidents locaux et la police ont commencé à la rechercher. Son corps a été retrouvé le mardi 28 septembre. Son petit ami, John Bassett, qui avait déjà été accusé de violence domestique contre elle, est une personne d’intérêt. Mais personne n’a été accusé de sa mort. Le corps de Kyle a été retrouvé dans une maison abandonnée appartenant à l’un des parents de Bassett.

Lors d’un incident de violence domestique en 2014, Kyle a accusé Bassett d’avoir frappé la vitre de sa voiture avec une pierre jusqu’à ce que la vitre se brise. Il aurait ensuite jeté la pierre dans sa voiture, lui aurait pris son téléphone et l’aurait écrasé au sol. Kyle a déclaré à la police que Bassett avait fui les lieux. Un officier qui a pris un rapport de l’incident a noté que Kyle avait des écorchures sur sa jambe. L’officier a noté qu’il pensait que les écorchures provenaient de Kyle qui s’était levée pour sortir de la voiture avec du verre brisé sur ses genoux, selon The Insider. Un juge a ensuite rejeté l’accusation de voies de fait contre Bassett. Bassett est actuellement en prison pour une violation de probation sans rapport. Beaucoup pensent également que le cas de Kyle a reçu peu d’attention car elle est une femme noire, contrairement à Petito.