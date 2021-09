La disparition de Gabby Petito prend une tournure étrange après la rumeur douteuse de Casey Anthony

in

La famille de Brian Laundrie, qui est la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito, ne sera pas représentée par l’avocat Jose Baez, malgré la récente visite des parents de Laundrie à Orlando, en Floride. Baez est surtout connu pour avoir représenté le tristement célèbre Casey Anthony et le regretté Aaron Hernandez dans leurs procès. Baez et l’avocat des blanchisseries ont démenti les rumeurs.

Baez a déclaré à TMZ qu’il n’avait pas rencontré Laundrie ou sa famille, “par conséquent, je ne le représente ni ne représente quelqu’un d’autre lié à l’affaire”. Il a ajouté que sa charge de travail rendrait difficile la prise en charge de l’affaire et qu’il ne serait probablement pas disponible même si les parents de Laundrie étaient intéressés. Leur avocat a déclaré à TMZ que les blanchisseries étaient à Orlando pour affaires. Ils ont fait un voyage à Orlando, à environ deux heures au nord de leur domicile à North Port, jeudi matin. Les rumeurs selon lesquelles ils rencontraient Petito n’ont commencé que parce que les gens sur les réseaux sociaux ont remarqué que les blanchisseries étaient près du bureau de Baez pendant la journée.

La famille de Petito a signalé sa disparition le 11 septembre, quelques semaines après que sa mère eut entendu parler d’elle pour la dernière fois. Laundrie et Petito faisaient un voyage à travers le pays dans un Ford Transit Connect blanc et ont fait la chronique du voyage sur YouTube jusqu’à son arrêt brutal fin août, alors qu’ils voyageaient de l’Utah au parc national de Yellowstone. Le 19 septembre, des responsables ont trouvé un corps “conforme” aux descriptions de Petito dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Le 21 septembre, une autopsie a confirmé que les restes appartenaient à Petito et que le type de décès était un homicide.

Laundrie a ramené le camion Ford en Floride, arrivant sans Petito le 1er septembre. Cependant, l’emplacement de Laundrie est inconnu et il a disparu depuis le 14 septembre. Le 22 septembre, le tribunal de district américain du Wyoming a émis un mandat d’arrêt fédéral pour Blanchisserie après un acte d’accusation du grand jury. “Bien que ce mandat permette aux forces de l’ordre d’arrêter M. Laundrie, le FBI et nos partenaires à travers le pays continuent d’enquêter sur les faits et les circonstances de l’homicide de Mme Petito”, a déclaré l’agent spécial du FBI Denver Michael Schnieder dans un communiqué jeudi. “Nous exhortons les personnes connaissant le rôle de M. Laundrie dans cette affaire ou sa localisation actuelle à contracter le FBI. Aucune information n’est trop petite pour soutenir nos efforts dans cette enquête.”

Laundie a également été inculpé pour utilisation non autorisée d’une carte de crédit jeudi, rapporte le Orlando Sentinel. Il aurait effectué des retraits non autorisés de plus de 1 000 $ au cours de la même période où Petito a disparu. L’acte d’accusation ne disait pas à qui appartenait la carte de crédit.