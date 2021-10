La disparition de la glace arctique menace les populations d’oiseaux marins

10/10/2021 à 12:32 CEST

Il y a quelques jours à peine, le 16 septembre, la banquise arctique a atteint son étendue annuelle minimale : 4,72 millions de kilomètres carrés. Il s’agissait de la douzième plus faible extension en 43 ans. ET les 15 extensions les plus faibles ont été enregistrées au cours des 15 dernières années. Parmi les nombreuses conséquences de cette situation, il ressort que met en danger l’avenir des populations d’oiseaux marins autour du pôle Nord, dont la plupart se nourrissent préférentiellement de poissons et de crustacés sur les bords de la surface gelée.

Une étude de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelone et de l’Institut polaire norvégien (NPI) a révélé que le menace se profilent les oiseaux marins de l’Arctique.

La recherche, publiée dans la revue spécialisée ‘Diversity and Distributions’, évalue la relation entre le recul de la banquise au cours des dernières décennies et la déclin des populations d’oiseaux marins de l’Arctique. Et apporte quelques-uns des rares preuves empiriques qui relient les changements dans la cryosphère – la partie du système terrestre où l’eau est sous forme solide – avec la dynamique des populations des grands prédateurs du pôle Nord.

L’une des conséquences du changement climatique est que l’Arctique se réchauffe plus vite que toute autre région de la Terre (deux fois la moyenne mondiale), qui a provoqué des changements environnementaux dramatiques. Entre autres, un réduction très rapide et prononcée de l’étendue, de l’épaisseur et de la durée saisonnière de la glace. Les scientifiques craignent que cette situation n’ait « des effets profonds sur la faune et les écosystèmes arctiques », en particulier les oiseaux, explique le chercheur du NPI Sébastien Descamps.

Colonies d’oiseaux en régression

Colonies d’oiseaux en régression« Étant donné que les réponses des populations d’organismes arctiques au manque de glace de mer ne sont pas toujours directes, car différentes espèces et populations ont tendance à réagir différemment, des études comme celle-ci sont essentielles pour comprendre la impacter sa perte dans les écosystèmes arctiques & rdquor;, ajoute le scientifique.

Les recherches ont été menées dans l’archipel norvégien du Svalbard, dans l’océan Arctique. Les scientifiques ont utilisé des données de séries chronologiques à long terme (1988-2018) provenant de deux fjords de l’ouest du Spitzberg et de deux des oiseaux marins les plus communs de l’Arctique, la guillemot de Brünnich (Uria lomvia) et la mouette leucophée (Rissa tridactyla).

Les scientifiques ont découvert que la taille des colonies de guillemots et de goélands a diminué au Svalbard depuis le milieu des années 1990. Mais les formes de ces trajectoires ne sont pas linéaires et la taille des colonies de goélands s’est stabilisée voire augmentée ces dernières années.

Aussi dans la survie des poussins du Guillemot marmette (Cepphus grylle mandtii) et dans le comportement alimentaire du phoque annelé (Phoca hispida)

Au contraire, ils ont été observés les effets positifs de la disparition de la banquise chez les espèces considérées comme dépendantes des glaces. Par exemple, amélioration de l’état corporel de la baleine du Groenland (Balaena mysticetus).

Les chercheurs soulignent dans l’étude le « besoin clair & rdquor ; d’études supplémentaires pour fournir plus d’informations sur la façon dont d’autres espèces et communautés réagissent au retrait de la glace de mer. Par exemple, si vous influencez la taille de la population d’ours polaires (Ursus maritimus).

Faible disponibilité de nourriture

Faible disponibilité de nourritureLa concentration de glace de mer à l’ouest du Spitzberg a diminué au cours de la période d’étude. ET la concentration de glace de mer était significativement associée à la taille de la colonie d’oiseaux marins avec un retard de deux ans.

Le lien entre la banquise et la taille de la population d’oiseaux de mer est lié aux changements dans la chaîne alimentaire. Deux ans après une réduction marquée de la superficie de la banquise, la disponibilité de nourriture est faible.

Et c’est que la glace de mer peut affecter les populations de vertébrés par différents mécanismes. La plupart d’entre eux sont liés à la disponibilité des proies, du moins pour les espèces prédatrices comme les oiseaux marins.

La fonte des glaces affecte la probabilité de reproduction et, par conséquent, à la taille de la colonie d’oiseaux. Ce fut le cas dans les deux fjords étudiés dans le cas des guillemots. Dans le cas des mouettes, en revanche, ce n’était pas évident dans l’un des fjords.

Les auteurs notent que la présence de glaciers libérant de grands volumes d’eau de fonte peut créer des « aires d’alimentation rentables ». Aussi « points chauds d’alimentation & rdquor ; qui amortissent les effets du changement sur les oiseaux qui se nourrissent en surface, comme les mouettes.

« Notre étude apporte la preuve que le déclin continu de la banquise arctique joue un rôle (important) dans les trajectoires des populations d’oiseaux marins », concluent les chercheurs, dont l’Espagnol Francisco Ramírez. « Cependant, la disparition de la banquise dans les aires de reproduction n’était probablement pas le principal moteur des changements dans les populations d’oiseaux marins », ajoutent-ils.

Moins de glace, moins d’oiseaux

Moins de glace, moins d’oiseauxIls prédisent que la diminution prévisible de l’étendue ou de la concentration de la glace de mer due au changement climatique affectera négativement les espèces prédatrices qui dépendent principalement de cet habitat pour se nourrir. Les effets pourraient être retardés dans le temps.

« Moins de glace de mer peut se traduire par une baisse de la productivité du plancton ou du poisson. Ce qui peut signifier moins d’abondance (d’oiseaux de mer) quelques années plus tard. Et moins de survie et/ou de reproduction de leurs prédateurs & rdquor;, précise l’étude.

Mais il y aura aussi « direct et immédiat & rdquor; sur des traits spécifiques des prédateurs (par exemple, l’efficacité de la recherche de nourriture). Les scientifiques craignent que cela ne se produise, par exemple, avec le manchot Adélie de l’Antarctique (Pygoscelis adeliae).

Mais la perte occasionnelle de glace cette année n’est qu’une partie du problème. Parce que la quantité de glace sur plusieurs années (celle qui a survécu à au moins une saison de dégel d’été) est actuellement l’un des niveaux les plus bas depuis le début des records en 1984.

De plus, le réchauffement climatique a provoqué des changements climatiques notables au Svalbard. Entre 1970 et 2020, la température moyenne a augmenté de 4 °C et en hiver de 7 °C. Des températures supérieures à 20ºC commencent à être enregistrées. Les scientifiques prédisent une augmentation de la température de 7 à 10 °C au Svalbard d’ici la fin de ce siècle.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la planète, En Antarctique, l’étendue de la banquise diminue également rapidement cette année. Cependant, il est encore trop tôt pour déterminer s’il a atteint un sommet.

Photo principale : Franco Banfi