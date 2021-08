La disparition de Madeleine McCann prend une tournure dévastatrice liée au principal suspect accusé

La police enquêtant sur l’affaire de disparition en cours de Madeleine McCann a claironné son principal suspect pendant des mois, presque convaincue qu’elle avait son homme et qu’elle avait juste besoin de rassembler des preuves. Christian B est actuellement derrière les barreaux pour des délits liés à la drogue et d’autres accusations liées au viol d’une femme de 72 ans, et il est le favori des autorités qui enquêtent toujours sur la disparition.

Mais maintenant, un documentaire télévisé creuse des trous dans les théories des enquêteurs, affirmant que leur suspect n’était pas du tout impliqué dans la disparition. Channel 5 au Royaume-Uni diffusera les docuseries en trois parties qui allègueront qu’une paire de Russes est à l’origine de l’enlèvement de McCann dans l’appartement de sa famille au Portugal en 2007.

Le principal suspect de Maddie, Christian B, “n’a peut-être RIEN à voir avec la disparition” https://t.co/TfhVqmknMi – The Irish Sun (@IrishSunOnline) 25 juillet 2021

Christian B a condamné les affirmations des enquêteurs allemands selon lesquelles il serait le principal suspect de la disparition de la jeune fille. Dans une lettre écrite aux médias allemands, Christian B a critiqué l’accusation comme “persécutant une personne innocente”.

Pourtant, la police soutient que Christian B est leur homme et prétend avoir des preuves pour étayer cette affirmation. “Nous avons rassemblé de nouvelles preuves qui s’ajoutent au dossier que nous construisons contre notre principal suspect”, ont déclaré les autorités dans un communiqué. “Nous sommes toujours en train de monter le dossier et à un moment donné dans le futur, nous partagerons les détails avec le suspect et son avocat – mais ce n’est pas le moment. Je ne peux pas divulguer le type de preuve que nous avons reçu, ce n’est pas médico-légal. peut vous le dire, mais c’est une nouvelle preuve circonstancielle qui s’ajoute à la théorie de travail selon laquelle il est l’homme responsable.”

Malgré ces preuves et la découverte de nouvelles pistes dans la région de l’Algarve au Portugal liées à Christian B, le nouveau documentaire soutient qu’il n’est pas la personne derrière le crime. Les enregistrements téléphoniques l’auraient également placé sur les lieux de la disparition la nuit de la disparition de McCann.

Depuis la disparition de McCann en 2007, la recherche de la jeune fille et les efforts de ses parents pour la retrouver vivante ont captivé les gens à travers l’Europe. Les parents de McCann, Kate et Gerry, ont gardé espoir et réfléchi aux événements de l’époque ces dernières années. Un récent article d’anniversaire dédié à McCann a fait écho à ce sentiment. “Nous vous aimons et nous vous attendons et nous ne vous abandonnerons jamais”, peut-on lire sur la publication Facebook.