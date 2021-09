La disparition de Siddharth Shukla jette un voile sur Bollywood, Manoj Bajpayee, Raveena Tandon et d’autres pleurent la mort du jeune acteur

Siddharth Shukla a succombé à une crise cardiaque majeure ce matin à l’âge de 40 ans, jetant une énorme couverture de voile sur l’industrie de Bollywood.

Les fans, les co-acteurs et les collègues de l’industrie du divertissement de Siddharth Shukla ne sont pas en mesure de traiter la triste nouvelle de la disparition du jeune acteur. Le vainqueur de Bigg Boss 13, Siddharth Shukla, a succombé à une crise cardiaque majeure ce matin à l’âge de 40 ans, jetant une énorme couverture de voile sur l’industrie de Bollywood. L’acteur vétéran Manoj Bajpayee s’est adressé à Twitter pour exprimer ses condoléances et a écrit que les mots ne parviendront pas à décrire le sentiment de perte et de désespoir que les membres de la famille de l’acteur doivent ressentir. Bajpayee a écrit qu’il était totalement choqué d’apprendre la triste nouvelle et a présenté ses condoléances à l’âme qui partait.

L’actrice Shweta Tiwari, qui était également arrivée sur le devant de la scène de l’industrie du divertissement grâce à sa victoire Bigg Boss, a écrit que la nouvelle était déchirante. Le célèbre chanteur et compositeur de musique Armaan Malik a exprimé son chagrin face à la mort de l’acteur et a écrit qu’il n’était pas en mesure de traiter la nouvelle. Le comédien Kapil Sharma a également partagé son chagrin sur son compte Twitter et a écrit que la mort du jeune acteur était choquante et déchirante.

Après la mort de l’acteur à un si jeune âge, l’acteur Raveena Tandon a écrit que Shukla avait atteint un énorme succès et une renommée à un jeune âge et espérait désespérément que la nouvelle n’était pas vraie. L’acteur Nimrat Kaur a également présenté ses condoléances à la mort de l’acteur et a déclaré que la nouvelle était profondément bouleversante et a présenté ses condoléances aux membres de la famille de l’acteur. L’acteur Riteish Deshmukh a écrit que l’acteur était aimé par des millions de ses fans et que son absence manquera beaucoup à l’industrie.

L’acteur Ranvir Shorey a également regretté la mort de l’acteur et a écrit qu’il était choqué d’apprendre la nouvelle et a déclaré que la vie était extrêmement imprévisible. L’acteur Siddharth Shukla avait gagné le fandom parmi des millions de ses fans étape par étape en agissant dans un certain nombre de feuilletons quotidiens dont Balika Vadhu, Bigg Boss avant de finalement le casser sur grand écran dans Alia Bhatt et Varun Dhawan avec Humpty Sharma ki Dulhaniya. L’acteur qui était également un passionné de fitness et un monstre de gym avait également porté le chapeau d’un hôte à succès lors de plusieurs cérémonies de remise de prix et d’événements de l’industrie.

