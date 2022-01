La disparition des glaciers himalayens s’accélère

01/05/2022 à 09:02 CET

Veronica Pave

Les vastes glaciers qui composent le paysage himalayen caractéristique deviennent de moins en moins imposants. Le changement climatique empêche ces formations spectaculaires de rester telles qu’elles étaient auparavant. Au cours des dernières décennies, la glace a fondu dix fois plus vite qu’il y a 400 à 700 ans. La disparition des glaciers aura un effet d’entraînement, car leur fonte menace l’approvisionnement en eau de millions de personnes en Asie.

Ceci est mis en garde par des chercheurs de l’Université de Leeds qui, dans une nouvelle étude publiée dans Scientific Reports, ont conclu que les glaciers de l’Himalaya fondent beaucoup plus rapidement que des structures glacées similaires dans d’autres parties du monde.

Ce taux de perte, que les chercheurs qualifient d' »exceptionnel », entraînera la disparition de 40% des 14 798 glaciers de l’Himalaya au cours des 400 dernières années. Cela suppose à son tour que l’endroit gelé est déjà passé de 28 000 kilomètres carrés de glace à seulement 19 600 aujourd’hui.

Explorateurs dans l’Himalaya | Phys.org

Pendant ce temps, l’Himalaya a également perdu entre 390 et 586 kilomètres cubes de glace, l’équivalent de tout ce que l’on trouve aujourd’hui dans les Alpes d’Europe centrale, les montagnes du Caucase – entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie – et la Scandinavie réunies.

Toute cette eau qui a été libérée a déjà atteint la mer, ce qui a eu un effet rebond sur le monde. Depuis lors, le niveau des mers dans le monde a augmenté de plus d’un centimètre.

De la même manière, une partie des glaciers, ceux qui ont des débris naturels à leur surface et représentent 7,5% du total, perdent de la masse encore plus vite. Sa disparition contribue à 46,5% de la perte totale de volume.

« Cette accélération du taux de perte s’est produit au cours des dernières décennies et coïncide avec le changement climatique induit par l’homme& rdquor;, déclare Jonathan Carrivick, auteur principal de l’étude et directeur adjoint de la Faculté de géographie de l’Université de Leeds.

Cependant, la perte n’est pas uniforme à travers l’Himalaya. Les régions orientales, c’est-à-dire celles qui englobent l’est du Népal et le nord du Bhoutan, sont les plus touchées.

La glace fond dans l’Himalaya | Pinterest

Selon les chercheurs de l’étude, il est très probable que cette variation soit due aux différentes caractéristiques géographiques des deux côtés de la chaîne de montagnes et à leur interaction avec l’atmosphère, ce qui fait que les deux régions subissent des conditions météorologiques différentes.

Les glaciers himalayens déclinent également plus rapidement lorsqu’ils convergent vers de grands lacsÉtant donné que ces structures l’aident à fondre beaucoup plus rapidement que lorsque le glacier s’installe sur terre. C’est un merlan qui se mord la queue, car à mesure que le nombre et la taille de ces lacs augmentent, on s’attend à ce que la perte de masse gelée continue de s’accélérer.

Que les glaciers fondent de plus en plus vite tCela aura des implications pour des centaines de millions de personnes qui dépendent des grands systèmes fluviaux d’Asie pour la nourriture et l’énergie.

Glacier | Europe Presse

Parmi eux se trouvent les fleuves Brahmapoutre, Gange et Indus. « Les habitants de la région constatent déjà des changements qui vont au-delà de ce qui a été observé depuis des siècles », déclare Simon Cook, maître de conférences en géographie et sciences de l’environnement à l’Université de Dundee.

Pour cela, cette recherche est « juste la confirmation que ces changements s’accélèrent & rdquor; et que, en outre, « ils auront un impact significatif sur des nations et des régions entières ».

Les chercheurs se sont engagés à agir de toute urgence pour « réduire et atténuer & rdquor; l’impact du changement climatique sur ces glaciers, comme dans le reste du monde. Cependant, ils soulignent que, pour prendre des mesures d’adaptation correctes, l’action la plus prioritaire est de réaliser une bonne modélisation de l’impact qu’aura cette élévation du niveau de la mer non seulement sur les rivières, mais aussi sur les lacs ou avec les lahars qui peuvent se produire.

Article de référence :

https://www.nature.com/articles/s41598-021-03805-8