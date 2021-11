La disponibilité de l’iPhone 13 devrait s’améliorer à l’approche des fêtes de fin d’année

La disponibilité de l’iPhone 13 devrait s’améliorer dans les semaines à venir à l’approche des fêtes de fin d’année, ce qui pourrait apaiser les inquiétudes des analystes et des clients selon lesquelles la disponibilité des produits serait restée exceptionnellement serrée alors que les consommateurs commencent à magasiner pour les fêtes.



Comme de nombreux autres produits, l’iPhone a subi les conséquences d’une pénurie mondiale de navires qui a eu un impact sur la production et la disponibilité générale des produits. Les délais de livraison estimés pour l’‌iPhone 13‌ s’étalaient sur des semaines, voire des mois, dans certains endroits pour des configurations spécifiques.

À l’approche des fêtes de fin d’année, cependant, les fournisseurs d’Apple ont réussi à pallier la pénurie de certains composants, permettant à la production d’iPhone 13‌ d’accélérer, selon DigiTimes. Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple commencent à remarquer l’écart entre la demande et l’offre d’‌iPhone 13‌ « se rétrécissant progressivement » grâce à la production accélérée de cartes de circuits intégrés intégrées dans l’iPhone‌.

Au cours du dernier trimestre, Apple a déclaré que la pénurie de puces et les complications entravant la production en raison de la crise sanitaire mondiale lui avaient coûté 6 milliards de dollars. Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier de la société, Luca Maestri, ont averti les investisseurs que l’impact de la pénurie de puces devrait être supérieur à 6 milliards de dollars pour le prochain trimestre de vacances.

Toutes les catégories de produits Apple, des AirPods au Mac, ont connu des mises à niveau considérables au cours des derniers mois qui devraient plaire aux clients à la recherche de magasinage des Fêtes.

Les AirPod sont un cadeau de vacances populaire, et Apple a sorti son modèle de troisième génération le mois dernier. Les nouveaux AirPod présentent un design de la génération précédente tout en incluant de nouvelles fonctionnalités telles que Spatial Audio avec suivi de la tête, égaliseur adaptatif et durabilité améliorée.

En prévision des fêtes de fin d’année, Apple a prolongé sa politique de retour jusqu’au 8 janvier 2022 pour tous les achats effectués entre le 1er novembre et le 25 décembre. La nouvelle politique s’applique aux iPhone‌, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, HomePod mini, et plus.