La disposition fiscale négligée sur les actifs numériques du projet de loi sur l’infrastructure est une catastrophe et une attaque contre la vie privée

La disposition fiscale négligée du projet de loi sur les infrastructures est un désastre et une attaque contre la vie privée

AnTy19 septembre 2021

Le projet de loi sur les infrastructures d’un billion de dollars adopté par le Sénat et actuellement en instance à la Chambre, qui contient une définition excessive de « courtier » contient également une disposition négligée sur les « actifs numériques ».

Si ce projet de loi devenait loi, ce serait un désastre, a déclaré Abraham Sutherland, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Virginie et conseiller de la Proof of Stake Alliance.

Cette disposition négligée est un amendement à l’article 6050I du code des impôts dans le projet de loi sur l’infrastructure qui pourrait faire de la réception d’actifs numériques, qu’il s’agisse de crypto-monnaie, d’un NFT ou de tout autre actif numérique, un crime s’il n’est pas signalé correctement, a noté Sutherland dans son rapport de recherche.

« Actif numérique » dans cette disposition est défini au sens large comme toute « représentation numérique de la valeur » utilisant la technologie du grand livre distribué, y compris les NFT. Et des mineurs, des investisseurs, des prêteurs aux applications décentralisées et aux utilisateurs du marché, les commerçants, les entreprises et les particuliers risquent tous d’être soumis à cette exigence de déclaration.

Cette disposition oblige les destinataires d’actifs numériques (y compris les NFT) à vérifier les informations personnelles de l’expéditeur et à enregistrer leur numéro de sécurité sociale, la nature de la transaction, etc. Ensuite, le destinataire doit signer sous peine de parjure et envoyer un rapport au gouvernement dans les 15 jours. – Abraham Sutherland (@abesutherland) 17 septembre 2021

Appliquée à tous les Américains, cette disposition obligerait « toute personne » ayant reçu plus de 10 000 $ en actifs numériques à vérifier les informations personnelles de l’expéditeur. Les informations comprennent le numéro de sécurité sociale et le signe qui doivent ensuite être soumis au gouvernement dans les 15 jours.

Le non-respect entraîne des amendes obligatoires et peut être un crime – jusqu’à cinq ans de prison, a déclaré Sutherland.

Cette proposition repose en fait sur une loi de 1984 rédigée pour décourager les transferts d’espèces en personne et pour encourager le recours aux institutions financières pour les transactions importantes, a ajouté Sutherland.

« En règle générale, nous ne nous opposons pas à l’égalité de traitement des espèces et des crypto-monnaies, mais la disposition de déclaration §6050I est une règle de surveillance draconienne qui aurait dû être déclarée inconstitutionnelle il y a longtemps. L’étendre aux transactions de crypto-monnaie éroderait davantage la vie privée des Américains respectueux des lois », a écrit Peter Van Valkenburgh, directeur de recherche chez CoinCenter.

Dans le contexte de la crypto-monnaie, cette règle serait difficile à respecter car dans la plupart des situations, la personne ou l’entité recevant les fonds n’est même pas en mesure de déclarer les informations requises.

“Le projet de loi sur les infrastructures reste dans les limbes, la disposition relative aux courtiers est toujours un gros problème, mais nos batailles les plus difficiles sont peut-être encore à venir, notamment la lutte contre le dénigrement flagrant de nos droits constitutionnels”, a déclaré Van Valkenburgh.

