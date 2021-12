La dispute de Parkrun est un événement impossible au Pays de Galles à cause des règles de Drakeford « douloureuses et décevantes » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le directeur de l’exploitation de Parkrun, Tom Williams, a qualifié la décision d’annuler Parkrun au Pays de Galles de « douloureuse et décevante », ajoutant que c’était la seule décision de l’entreprise en raison de la limite des rassemblements en plein air. Le premier ministre gallois Mark Drakeford a publié de nouvelles règles à partir du 26 décembre empêchant les groupes de plus de 50 personnes de se réunir dans un cadre extérieur, ce qui a forcé l’annulation de certains événements. M. Williams a été contesté sur la décision d’arrêter Parkrun et on lui a demandé si un système de billetterie pouvait être utilisé, mais il a expliqué les complexités derrière un événement comme Parkrun, ce qui signifiait qu’il n’avait d’autre choix que de s’arrêter.

Apparaissant sur BBC Breakfast, M. Williams a été interrogé sur son verdict sur l’annulation de l’événement, a déclaré que c’était la seule option à laquelle son entreprise était confrontée.

Mais lorsqu’on lui a demandé si un système de billetterie pouvait être utilisé pour limiter le nombre de personnes présentes, M. Williams a déclaré que des systèmes comme ceux-ci avaient été envisagés, mais que de nombreuses personnes se présentent simplement le jour même, ce qui signifie qu’il serait très difficile de contrôler.

M. Williams a ajouté : » C’est vraiment décevant et à notre connaissance [the restrictions are] pas du tout basé sur des preuves.

« Donc, vous savez, la chose importante avec des choses comme Parkrun et de nombreuses autres activités comme celle-ci, c’est qu’il s’agit d’initiatives de santé publique, elles rendent les gens plus sains et plus heureux, elles n’ont jamais été aussi nécessaires qu’elles ne le sont maintenant.

« Et donc la décision de les fermer devrait toujours être basée sur des preuves et elle devrait toujours être basée sur la science et la santé publique et si les avantages de la fermeture de Parkrun ou d’événements comme Parkrun l’emportent sur les risques de leur fonctionnement.

« Et nous ne pensons tout simplement pas que ce soit le cas.

« Vous savez, nous pensons qu’il est très clair que les avantages d’ouvrir des choses comme Parkrun sont importants pour la santé publique et les risques d’ouvrir des choses comme Parkrun en ce qui concerne la transmission de Covid sont minimes, voire inexistants. »

M. Williams a contesté l’idée que Parkrun pourrait être un événement de super diffusion et a déclaré que la structure de l’événement pourrait être conçue de manière à limiter les contacts.

Il a expliqué que non seulement un cadre extérieur serait moins dangereux qu’un cadre intérieur, mais les stewards pourraient s’assurer qu’il y avait des coureurs stagnants.

La décision du gouvernement gallois a suscité de nombreuses critiques de la part des députés, notamment du secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Il a tweeté : « Parkrun a aidé tant de personnes à améliorer leur santé à travers le Royaume-Uni. Je ne vois pas en quoi restreindre l’exercice en plein air de cette manière est justifié ou proportionné.

Les parkruns en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord se sont déroulés normalement, car les règles autorisent des rassemblements plus importants.

La société a déclaré dans un communiqué : « Nous savons que certains événements gallois Parkrun rassemblent régulièrement moins de 50 personnes. Cependant, il faudrait un très petit afflux (à une période généralement très chargée de l’année) pour qu’ils dépassent la limite.

« Nous comprenons que cette nouvelle sera incroyablement décevante pour de nombreux Parkrunners gallois, et nous tenons à vous assurer que nous ferons tout notre possible pour ramener les événements Parkrun à travers le Pays de Galles dès que ces restrictions seront levées. »

Le Pays de Galles, ainsi que l’Irlande du Nord et l’Écosse, ont introduit de nouvelles restrictions au cours du Nouvel An pour tenter de freiner la propagation de Covid.

Le pays suit déjà la règle des six et le service à table a été réintroduit pour les lieux d’accueil.

La certification Covid est également en place depuis plusieurs semaines pour certains lieux.