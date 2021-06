La dispute des îles Malouines déborde alors que l’Argentine déclare que le Royaume-Uni est un “territoire usurpé” | Monde | Nouvelles

in

Brexit : l’Argentine va « pousser l’UE à négocier », selon Filmus

Et M. Filmus, qui, en tant que secrétaire aux Affaires des Malvinas, est responsable de la politique de son gouvernement dans la région, a prévenu qu’il ne s’arrêterait pas tant que le drapeau de son pays « planerait à nouveau les îles ». M. Filmus a exprimé clairement son point de vue dans un éditorial écrit pour le site Web d’Infobae afin de coïncider avec la décision de son gouvernement de commémorer “la Journée de la réaffirmation des droits de l’Argentine sur les îles Malvinas et le secteur antarctique”.

L’occasion est ostensiblement d’honorer un décret qui, selon l’Argentine, a créé le commandement militaire des îles Malvinas et de celles adjacentes au cap Horn le 10 juin 1829.

La date marque également le 192e anniversaire de la nomination de Luis Vernet en tant que gouverneur – bien que son rôle soit controversé, étant donné que les Britanniques avaient également revendiqué les Malouines.

M. Filmus a déclaré : « Bien que depuis 1810 notre pays exerce en permanence ses droits dans cette région en tant qu’héritier légitime de l’Espagne, quelque chose de fondamental a été délégué au Commandeur en ce qui concerne l’exercice effectif de la souveraineté : préserver les ressources naturelles des Malvinas, en particulier la faune marine, que des navires d’autres pays – principalement des États-Unis, de France ou de Grande-Bretagne – venaient extraire.

Alberto Fernandez, président argentin, fait valoir la revendication de son pays sur les îles (Image: GETTY)

Daniel Filmus est le ministre argentin responsable de la politique des Malouines (Image: GETTY)

“Dans le cadre de ses attributions en tant que commandant politico-militaire et en tant que responsable de l’application des réglementations imposées par notre pays, Vernet a capturé trois bateaux de pêche nord-américains en 1831, ce qui a amené les États-Unis à envoyer la Corvette USS Lexington pour attaquer Puerto Soledad et détruire un grande partie de la ville.

«Avec les mêmes intérêts, la Couronne britannique a également occupé de force les îles Malvinas en 1833 et a expulsé la population argentine qui y vivait. À partir de ce moment, le Royaume-Uni a non seulement usurpé notre territoire, mais a également pillé illégalement et illégitimement les immenses richesses que possèdent ces régions du sud. »

L’« occupation illégale » a également permis aux Britanniques de revendiquer la souveraineté sur une partie importante du secteur antarctique argentin, a affirmé M. Filmus.

JUST IN : Vous aggravez les choses ! L’avertissement de l’ancien diplomate irlandais sur le Brexit à Biden

Alberto Fernandez a fait de la souveraineté des Malouines une politique d’État (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Aujourd’hui, 192 ans après la création du commandement politique et militaire des Malvinas, nous réaffirmons que les droits souverains de l’Argentine sur les îles continuent d’avoir la même légitimité, la même force et le même consensus parmi les nations d’Amérique latine. et le monde.

« Après 188 ans d’usurpation britannique, le Royaume-Uni maintient les mêmes objectifs que lorsqu’il a envahi les îles par la force : s’emparer des richesses qui appartiennent aux 45 millions d’Argentins, contrôler le passage bio-océanique géopolitiquement stratégique, avoir la souveraineté sur le secteur antarctique et consolider une base militaire qui protège son ambition coloniale et représente une menace armée pour toute la région.

« En plus de n’avoir jamais consenti à l’usurpation britannique et d’avoir protesté en permanence contre cet acte qui viole le droit international, notre pays a maintenu pendant tout ce temps l’objectif de recouvrer l’exercice effectif de la souveraineté sur les îles.

A NE PAS MANQUER

Un rapport révèle que la Commission de VDL est minée par des eurocrates mal élevés [REPORT]

L’UE s’apprête à jeter l’Irlande sous le bus en déclenchant un plan de Brexit sans accord [INSIGHT]

L’eurodéputé suédois dénonce le complot de veto de l’UE – met en garde contre les réactions négatives [REVEALED]

L’épave d’un hélicoptère Puma argentin abattu en 1982 (Image : GETTY)

Le mémorial de la guerre des Malouines à Port Stanley (Image: GETTY)

Alberto Fernandez, président de l’Argentine, a désigné la question de la souveraineté sur les îles comme une politique d’État, et M. Filmus a souligné – en d’autres termes, c’était une priorité absolue pour son administration.

M. Filmus a déclaré : « Et dans ce sens, il a essayé de générer les conditions d’un consensus pour avancer dans des stratégies qui renforcent la revendication de souveraineté et qui favorisent le développement économique en intégrant le territoire et les richesses qui nous appartiennent dans l’Atlantique Sud.

« Le défi actuel est de s’éloigner à la fois des politiques qui renoncent fermement à revendiquer nos justes droits, et de celles qui réduisent notre action à une rhétorique exaltée qui, dépourvue de contenu, ne construit aucun véritable chemin qui nous permette de naviguer avec succès dans le route vers le recouvrement de la souveraineté.

Fiche d’information sur les Malouines (Image : Express)

Il était nécessaire de développer des stratégies permettant à l’Argentine de « profiter des nouvelles conditions de l’ordre mondial » afin de renforcer sa revendication sur les Malouines, ainsi que de « consolider notre présence effective dans l’Atlantique Sud et l’Antarctique », M. Filmus revendiqué.

Il a ajouté : « Avec ce dernier objectif, nous présenterons aujourd’hui, avec le Président de la Nation et les ministres des Affaires étrangères et de la Science et de la Technologie, un ensemble de programmes de recherche scientifique qui renforceront notre vocation de souveraineté.

“Nous continuerons à travailler pour construire des politiques d’État visant à garantir que le Royaume-Uni accepte de reprendre le dialogue bilatéral demandé par les Nations Unies dans sa résolution 2065.”

M. Filmus a suggéré qu’un tel dialogue était nécessaire pour « mettre fin au colonialisme et récupérer l’exercice de la souveraineté dans nos îles Malvinas ».

Les Malouines sont un territoire britannique d’outre-mer éloigné (Image: Express)

Se référant à l’invasion de 1982 initiée par la junte militaire argentine, le général Leopoldo Galtieri, qui à son tour a déclenché la guerre des Malouines au cours de laquelle près de 1 000 soldats ont été tués, M. l’histoire, en défendant l’héritage de ceux qui ont combattu et de ceux qui ont donné leur vie dans la lutte pour les Malvinas, la revendication pacifique de la fin du colonialisme et le plein exercice de la souveraineté sur ces territoires, jusqu’à ce que notre drapeau flotte à nouveau sur les îles.

Les îles Falkland sont un territoire britannique d’outre-mer.

S’adressant à Express.co.uk l’année dernière, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth a déclaré: «Notre position sur la souveraineté des îles Falkland ne fait aucun doute, les insulaires indiquant clairement qu’ils souhaitent rester une partie du Royaume-Uni. .

“Il ne peut y avoir de discussions sur la souveraineté à moins et jusqu’à ce que les habitants des îles Falkland le souhaitent.”