La dispute des Malouines déborde alors que l’Argentine appelle à la « décolonisation » des îles | Monde | Nouvelles

La représentante permanente de l’Argentine auprès des Nations Unies, l’ambassadrice María del Carmen Squeff a soutenu la position nationale et a soutenu la volonté de l’Argentine de « contribuer à la décolonisation du territoire ». Elle a souligné qu’il existe une « présence militaire disproportionnée dans l’Atlantique Sud », déjà dénoncée par le pays.

Mme Squeff a exhorté le Royaume-Uni à entamer des négociations « pour trouver une solution pacifique et définitive », pour lesquelles elle a reçu un soutien international.

Le diplomate a indiqué que le gouvernement argentin avait réitéré au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, son intérêt pour les efforts visant à aider les parties au différend dans le but de reprendre les négociations par le biais de la mission de bons offices.

Cependant, elle a averti que le Royaume-Uni « continue de mener des activités unilatérales contraires à la résolution 31/49 de l’Assemblée générale, y compris l’exploration et l’exploitation illégales de ressources renouvelables et non renouvelables dans la zone contestée ».

Le Mexique a soutenu les appels de l’Argentine à une « solution pacifique » entre les deux nations.

Le Brésil a souligné que « les îles Malvinas sont un territoire argentin et que le principe de l’intégrité territoriale des États doit être respecté, conformément aux principes essentiels du droit international ».

Le Guatemala a réitéré le « plus ferme soutien des pays du groupe aux droits légitimes de l’Argentine dans le conflit de souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes ».

Le débat général de la Quatrième Commission devrait se poursuivre au cours des prochains jours.

D’autres interventions sont attendues en faveur des droits souverains du pays sur les zones contestées.

LIRE LA SUITE : Accaparement des terres des Malouines : l’Argentine intensifie sa revendication « pas de concessions »

En 1994, l’Argentine a adopté une nouvelle constitution, qui a déclaré les îles Falkland par la loi comme une province argentine.

Cependant, les îles continuent de fonctionner comme un territoire britannique d’outre-mer autonome.

Plus tôt cette année, les tensions entre l’Argentine et le Royaume-Uni ont atteint un point d’ébullition après que le pays d’Amérique latine a imposé des sanctions à deux sociétés britanniques.

En juillet, l’Argentine a imposé des sanctions à trois sociétés – dont deux britanniques – pour l’exploitation illégale présumée d’hydrocarbures dans les eaux au nord des Malouines.

L’Argentine a affirmé qu’elle n’avait pas l’autorisation de son gouvernement, qui revendique le territoire britannique d’outre-mer comme le leur.

Les secrétaires argentins de l’Énergie, Dario Matinez, et des Malvinas, de l’Antarctique et de l’Atlantique Sud, Daniel Filmus, ont déclaré : « Ces sociétés ne sont pas autorisées à opérer et n’ont demandé aucun type d’autorisation.

Les secrétaires ont déclaré qu’ils « commettaient un crime en Argentine » et les trois sociétés ont continué à participer aux travaux d’exploration et d’exploitation.

Les compagnies pétrolières sont Chrysaor Holdings Limited et Harbour Energy Plc, basées en Grande-Bretagne, et la société israélienne Navitas Petroleum LP.

Les entreprises disposaient d’un délai de plusieurs jours pour répondre à l’Argentine, mais si elles ne le font pas, le pays procédera à leur disqualification.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega