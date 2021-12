La dispute entre la Chine et l’Allemagne éclate – Pékin riposte après l’étonnante bordée d’un politicien | Monde | Nouvelles

La Chine a été réprimandée par les pays occidentaux pour son traitement des musulmans ouïghours dans la province du Xinjiang, dont beaucoup ont été placés dans des camps de travaux forcés.

Dans un communiqué publié vendredi par l’ambassade de Chine à Berlin, un porte-parole du régime a répondu aux propos de Mme Baerbock : « Nous sommes prêts à rencontrer le nouveau gouvernement fédéral allemand, pour développer nos intérêts communs sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des avantages mutuels, afin de placer les relations entre la Chine et l’Allemagne et l’UE sur une voie saine et stable.

« J’espère que les hommes politiques allemands examineront les relations sino-allemandes de manière objective et globale, respecteront activement les intérêts fondamentaux et les principales préoccupations de la Chine et consacreront davantage leur énergie à promouvoir la coopération pratique entre les deux parties dans divers domaines.

« Ce dont nous avons besoin, ce sont des constructeurs de ponts plutôt que des constructeurs de murs. »