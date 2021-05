La dispute entre Mercedes et Red Bull s’intensifie au-dessus des ailes avant et des couvertures de pneus · .

La querelle hors piste entre les rivaux du championnat Mercedes et Red Bull s’est intensifiée lors du Grand Prix de Monaco, les deux équipes se questionnant mutuellement sur le respect des règles.

La FIA est déjà intervenue après que Mercedes ait attiré l’attention sur les ailes arrière flexibles utilisées par Red Bull et d’autres équipes. Des tests plus sévères sur la rigidité des ailes seront imposés à partir du milieu du mois prochain.

Mais Lewis Hamilton est mécontent que ce retard permettra à Red Bull de continuer à utiliser les mêmes ailes arrière lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan début juin. Il pense que la réduction de la traînée obtenue par les ailes sera particulièrement bénéfique sur les longues lignes droites du Baku City Circuit.

«Cela vaudra probablement au moins six dixièmes là-bas», a-t-il déclaré à Sky. “Je pense donc que nous devons naturellement continuer à faire pression sur la FIA pour qu’elle fasse un meilleur travail pour les contrôler.”

«Ce que vous devez reconnaître, c’est que ces ingénieurs, ce sont des génies», a-t-il ajouté. «Si vous leur donnez une marge de manœuvre, ils se tortilleront.»

Hamilton a également affirmé que Red Bull avait retiré les couvertures de pneus de leurs voitures plus tôt que prévu lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne.

«Si vous regardez la dernière course, par exemple, nous étions censés tous garder nos couvertures en qualifications. Red Bull a été autorisé à retirer le leur. Et personne d’autre n’est autorisé à le faire. Alors, comment vous assurez-vous qu’il est cohérent pour tout le monde? »

Les mécaniciens de Verstappen ont enlevé les chauffe-pneus de sa voiture environ une demi-minute avant de l’abaisser au sol avant sa dernière course en Q3 sur le circuit de Catalunya.

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, a riposté, rejetant le chiffre des six dixièmes sans préciser à quelle piste il faisait référence, tout en concédant que l’aile serait plus bénéfique sur certains sites que sur d’autres.

“C’est difficile à quantifier, mais ce n’est pas autant que les gens le pensent”, a déclaré Horner lors de la conférence de presse de la FIA d’aujourd’hui. «J’ai entendu des commentaires sur six dixièmes, ce qui est ridicule. Je veux dire, si vous parlez d’un dixième, je serais surpris.

«Toutes ces choses doivent fonctionner en conjonction avec tous les autres composants de la voiture. Cela va donc varier d’un circuit à l’autre. »

Horner a également affirmé que Mercedes gagnait un avantage des ailes flexibles à l’avant de leur W12. “Il suffit de regarder quelques images d’Imola, à l’avant de la voiture de notre concurrent et cela vous montrera une aérodynamique très clairement flexible”, a-t-il déclaré. «Qui, comme nous le savons, l’aileron avant est une partie beaucoup plus sensible de la voiture que l’arrière de la voiture.»

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: