La disqualification au départ du Sail GP complique les options du F50 Victoria

17/07/2021 à 19:49 CEST

La F50 Victoria a défendu le leadership du circuit SailGP lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se déroule ce week-end dans les eaux de Plymouth, mais une disqualification lors de la dernière épreuve de la première journée retire l’Espagne du leadership général et complique la qualification pour la grande finale. . Selon Xabi Fernandez, aujourd’hui régleur d’aile de l’équipe espagnole, “Je pense que les juges ont pris une décision trop dure, et surtout que c’est une situation qui se produit beaucoup dans ce type de sorties croisées et nous pénaliser donc peut créer un précédent & rdquor ; et ajouté “C’était dommage, ce “drapeau noir& rdquor; cela nous met dans un endroit compliqué. Nous ne sommes pas contents, mais nous devons l’accepter et je suis sûr que demain sera meilleur & rdquor ;.

Les États-Unis restent en tête après la première journée du Grand Prix de Grande-Bretagne, suivis d’un seul point par l’Australie et la France, respectivement deuxième et troisième. L’Espagne occupe la cinquième position à sept points de la troisième place qui lui permettrait d’accéder à la finale demain, qui sera déterminée après les deux premiers tests demain.

L’équipage de départ du F50 Victoria en ce premier jour dans les eaux anglaises a été formé par Phil Robertson (canne), Xabi Fernandez (coupe-aile), Taylor Canfield (contrôleur de vol) et Mateu barbier Oui eti Cuervas-Mons (broyeurs).

Le premier test à Plymouth était important pour voir les performances de chaque bateau après les changements d’équipages que la plupart d’entre eux ont subis, parmi lesquels le F50 Victoria, car beaucoup de ses athlètes sont aux Jeux Olympiques. Seuls les États-Unis, le Danemark et la France ont soutenu tout leur équipage.

Le départ a été encore une fois discret pour ceux de Phil Robertson, mais comme d’habitude, le bateau espagnol montait des positions dans une manche où il n’y avait pas de changements excessifs. L’Australie prend la tête dès le même départ et ne laisse plus le choix au reste de la flotte, s’imposant avec autorité devant les Etats-Unis et la France. La F50 Victoria a eu une lutte intense avec le Japon, avec qui pendant tout l’essai elle a disputé les quatrième et cinquième places. Finalement, les Espagnols ont mis le valet à l’eau et ont franchi la ligne d’arrivée en belle quatrième position.

Dans la deuxième course, la F50 Victoria s’est améliorée au départ et a pu se battre pour la tête. L’Australie, encore une fois, est revenue à la navigation libre en tête, le combat se concentrerait donc sur la recherche de bateaux capables de les accompagner. La France, le Danemark et l’Espagne étaient les candidats et ont pu percer le reste de la flotte. Le bateau espagnol s’est toujours battu avec les Danois et les Français, mais dans la dernière étape, ils se sont démarqués, entrant dans le F50 Victoria en quatrième position, répétant la position et gardant intactes leurs options pour se battre pour être en finale demain. Japon surpris, le rival a priori de la journée espagnole, qui est sorti huitième et n’a pu regagner aucune position.

Le troisième test de la journée était très important. L’équipe espagnole le savait et a pris un risque au départ, où elle a franchi la ligne de départ en premier, mais le Jury a compris qu’elle avait trop risqué, mettant en danger le Danemark et les États-Unis, qui avaient la priorité. Cela a amené les arbitres à disqualifier ipso facto Robertson, laissant l’Espagne hors de la course. Phil Robertson, canne de l’équipe espagnole, décrit comme « injuste & rdquor; la décision et a déclaré « Je crois que nous n’avons mis personne en danger et que l’infraction a été excessive. Même en examinant les vidéos plus tard, nous pensons toujours la même chose & rdquor ;. Et il ajoute « ça a été une dure journée, mais je pense que malgré tout on a plutôt bien fait ce jour-là & rdquor ;. Dans cette ligne, Fernandez Il a ajouté « nous nous sommes battus dans les deux premiers tests pour être proches de la tête, avec de très bons résultats & rdquor ;. En ce qui concerne le troisième test, la Grande-Bretagne et les États-Unis se disputaient la tête, plaçant ceux de Jimmy Spithill avance avec un bon revenu par rapport à ceux de Paul Goodison, qu’il a compensé à domicile après deux mauvais premiers résultats. Les États-Unis gagneraient, suivis de la Grande-Bretagne et de la France.

Le vent léger, qui se situait entre 9-11 nœuds d’intensité (18-21 km / h) du sud-sud-ouest, a fait qu’il n’y avait pas de grands changements ou opportunités tout au long de l’essai, où la flotte devait être très en attente de ne pas de bien tomber dans n’importe quel vent et de garder les bateaux en l’air le plus longtemps possible.

Deux essais qualificatifs sont prévus demain dimanche (à partir de 15h30) et les trois premiers disputeront la grande finale.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE PLYMOUTH JOUR UN

États-Unis, 19 p Australie, 18 p France, 18 p Danemark, 12 p Espagne, 11 p Nouvelle-Zélande, 11 p Grande-Bretagne, 10 p Japon, 9 p