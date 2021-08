La disqualification de Vettel se maintient alors qu’Aston Martin abandonne l’appel d’offres · .

08/12/2021 à 16h25 CEST . Les Espagnoles Paula Soria et Belén Carro se sont qualifiées pour les huitièmes de finale des Européens de Beach Volleyball de Vienne en battant, 2-0, les Polonaises Jagoda Gruszczynska et Agata Ceynowa. Le couple espagnol s’est débarrassé de ses rivaux, qui avaient terminé troisièmes de leur groupe, en deux sets […] More