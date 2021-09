La « dissemblance intrigante » de Harry et William alors que les enfants l’expliquaient : « Il pleurait » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan se sont moqués de la couverture du magazine Time

Le duc de Sussex a fêté son 37e anniversaire cette semaine et sa famille a posté de très jolies photos pour célébrer l’occasion. Le compte Twitter officiel de la reine a publié quatre photos du duc, dont une avec Meghan Markle. Le père de Harry, le prince Charles, et Camilla ont publié trois photos du duc, dont l’une était un adorable retour en arrière de Charles et de son fils.

Le prince William et Kate Middleton, quant à eux, ont utilisé leur compte officiel pour publier une simple photo de Harry.

William et Harry ne se sont pas entendus au cours des deux dernières années, notamment après que lui et Meghan ont quitté la famille royale pour poursuivre une nouvelle vie en Californie, et ont stupéfié le monde avec leur interview explosive d’Oprah Winfrey.

Les frères seront cependant réunis à l’écran la semaine prochaine. Un film hommage de la BBC intitulé “Prince Philip: The Royal Family Remembers” est diffusé le 22 septembre à 21 heures et met en vedette Harry, William et Charles.

Cependant, on ne sait toujours pas où les entretiens ont été menés et s’ils ont été filmés séparément.

William et Harry ne se sont pas entendus ces dernières années. (Image : GETTY)

Les différences entre les deux sont apparues pour la première fois lors d’un voyage de ski en 1991. (Image : GETTY)

Harry et William, comme tous les frères et sœurs, ont toujours eu leurs différences.

Pourtant, c’est lors de leur premier voyage de ski en avril 1991 que les véritables « dissemblances intrigantes » entre les frères sont apparues pour la première fois.

La princesse Diana a emmené ses fils dans la station de ski autrichienne de Lech, où le journaliste Paul Harris a également été envoyé pour faire un reportage.

Il a parlé du voyage à l’expert royal Angela Levin dans son livre “Harry: Conversations with the Prince”.

Harry dévala les pentes tandis que William était un peu plus hésitant. (Image : GETTY)

Il a déclaré à Mme Levin: «Peu de temps après mon arrivée sur les pistes de la pépinière, William, alors âgé de huit ans, et Harry, six ans, sont arrivés avec leurs agents de protection de la police et leur instructeur.

« Je pense que ce n’était que leur deuxième jour de cours, mais il est vite devenu évident qu’ils avaient appris rapidement, malgré le fait qu’une grande partie de la neige se transformait en neige fondante à ce moment-là.

“Ce qui était immédiatement apparent, c’était la différence entre les deux dans la façon dont ils abordaient ce nouveau sport.”

William et Harry ont tous deux été encouragés à poursuivre des activités parascolaires.

Le prince Harry a toujours été le plus intrépide des deux frères. (Image : GETTY)

William était un footballeur et joueur de water-polo prometteur, tandis que Harry était décrit comme un «athlète de haut niveau» et jouait au polo de compétition et à l’union de rugby.

M. Harris a poursuivi: «Au sommet de la pente, lors de sa première longue course, Harry s’est accroupi, a replié ses bras sur ses côtés et s’est lancé avec un enthousiasme mélodramatique.

« Il a dévalé la descente en ligne droite à vitesse maximale et a poussé une exclamation à la Geronimo.

“Son visage était déformé par l’excitation et il a éclaté de rire lorsqu’il a atteint la fin de la course.”

La famille royale a toujours aimé ses voyages de ski. (Image : GETTY)

William, cependant, était beaucoup plus inquiet à l’idée de dévaler les pentes.

M. Harris a expliqué: “William, quant à lui, est resté où il était, immobile. Si je devais deviner, je dirais qu’il pleure.

«Après quelques instants avec son instructeur, il a skié avec précaution jusqu’à environ la moitié de la pente et s’est arrêté en douceur, tandis que Harry était déjà en train de remonter la pente pour une deuxième fois.

“Je pense avoir été témoin d’une dissemblance intrigante dans le caractère des jeunes princes – une dissemblance qui se manifesterait à plusieurs reprises dans leur vie d’adulte.”

Mme Levin a écrit que Harry était tout aussi intrépide dans l’eau. Le jeune royal, âgé de seulement huit ans à l’époque, a plongé à plus de 9 mètres de la poupe d’un yacht sur lequel lui et sa famille séjournaient et a éclaté de rire en refaisant surface.

Il a été avancé que Harry, en particulier, tenait sa personnalité de sa mère. L’entraîneur vocal de la défunte princesse Stewart Pearce a déclaré à Us Weekly plus tôt cette année que William ressemble à Diana avec ses « traits purs », notamment ses yeux bleu clair.

Il a ajouté: “Mais Harry, en termes d’impétuosité [is Diana]. Harry, en termes de ses explosions intuitives d’énergie, [is the most like her].

« Je suppose, légèrement, William du point de vue extérieur. Mais Harry de [his] merveilleuse ébullition [and] passionné [personality like his mother].

« C’est le gars. Il aime la vie. Il a du plaisir.”