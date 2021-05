La dissimulation de China Covid ne peut être exclue, affirment des scientifiques – La fuite du laboratoire de Wuhan est «toujours viable» | Monde | Nouvelles

La pandémie mortelle est apparue en Chine à la fin de 2019 et a tué 3,34 millions de personnes, coûté des milliards de dollars en perte de revenus et secoué la vie normale de milliards de personnes. “Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour déterminer l’origine de la pandémie”, ont déclaré les 18 scientifiques, dont Ravindra Gupta, microbiologiste clinique à l’Université de Cambridge, et Jesse Bloom, qui étudie l’évolution des virus au Fred Hutchinson Cancer Research Center. .

“Les théories de la libération accidentelle d’un laboratoire et des retombées zoonotiques restent toutes deux viables”, ont déclaré les scientifiques, dont David Relman, professeur de microbiologie à Stanford, dans une lettre à la revue Science.

Les auteurs de la lettre ont déclaré que l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines du virus n’avait pas fait une “considération équilibrée” de la théorie selon laquelle il pourrait provenir d’un incident de laboratoire.

Dans son rapport final, rédigé conjointement avec des scientifiques chinois, une équipe dirigée par l’OMS qui a passé quatre semaines à Wuhan et dans ses environs en janvier et février a déclaré que le virus avait probablement été transmis de chauves-souris à l’homme par un autre animal, et qu’une fuite en laboratoire était ” extrêmement improbable “comme cause.

Mais il existe une myriade d’idées différentes sur l’origine du virus, y compris une série de théories du complot.

“Nous devons prendre au sérieux les hypothèses sur les retombées naturelles et en laboratoire jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de données”, ont déclaré les scientifiques, ajoutant qu’une enquête intellectuellement rigoureuse et impartiale devait avoir lieu.

Cela survient alors que les cas impliquant la variante indienne ont plus que doublé en une semaine au Royaume-Uni, les ministres du gouvernement ayant déclaré qu’ils ne pouvaient pas exclure l’imposition de restrictions locales pour supprimer sa propagation.

Les données de Public Health England (PHE) publiées jeudi montrent une forte augmentation des cas associés au B16172, qui a été désigné comme «variante préoccupante», de 520 la semaine dernière à 1 313.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la situation était surveillée attentivement et que le gouvernement “n’hésitera pas à prendre d’autres mesures si nécessaire”.

Il y a 1313 cas confirmés de la variante B16172 au Royaume-Uni.

Les cas sont répartis dans tout le pays, avec la majorité dans le nord-ouest, principalement à Bolton, Sefton dans le Merseyside, Blackburn dans le Lancashire et Londres.

Bien que les restrictions de verrouillage se soient encore assouplies à partir de lundi, les vacanciers britanniques qui espèrent partir pour le Portugal dès la levée des restrictions de voyage au Royaume-Uni sont confrontés à l’incertitude après que le gouvernement national a décidé de prolonger son “état de calamité” jusqu’au 30 mai au moins.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi qu’à partir du 17 mai, la restriction du “séjour au Royaume-Uni” sera levée, ce qui signifie que les gens pourront se rendre dans des pays de la liste verte tels que le Portugal sans s’isoler à leur retour.

Mais les orientations publiées jeudi sur le site Web du gouvernement portugais indiquaient que les ministres avaient approuvé une décision visant à maintenir le niveau actuel de verrouillage.

Il est actuellement interdit aux vacanciers britanniques d’entrer dans l’Union européenne.

Les entreprises de vacances ont signalé une forte demande de voyages au Portugal à la suite de la publication de la liste verte.

EasyJet a ajouté 105000 sièges supplémentaires à ses vols desservant des destinations de niveau vert, tandis que Tui prévoit d’utiliser des avions qui exploitent normalement des liaisons long-courriers pour répondre à l’afflux de personnes réservées pour se rendre au Portugal.

Une porte-parole de Tui a déclaré: «Nous surveillons la situation de près et nous fournirons une mise à jour supplémentaire dès que nous aurons des éclaircissements du gouvernement portugais.

«Nous tenons à rassurer nos clients sur le fait que nous les contacterons directement si leur vol ou leurs vacances sont concernés pour discuter de leurs options, ce qui inclut un remboursement complet ou la possibilité de modifier le séjour gratuitement.»

Plus à venir…