La distance avec le leader, une chimère pour Barcelone

08/11/2021 à 00:48 CET

Le FC Barcelone de Sergi Barjuan est passé au troisième arrêt par sélections avec une situation critique en Liga Santander. Le match nul (3-3) contre le Celta de Vigo lors de la dernière journée laisse la future équipe de Xavi Hernández en neuvième position avec 17 points, contre un total de 11 pour la Real Sociedad, l’actuel leader. Personne dans l’histoire de la compétition n’a jamais repris un avantage de plus de 10 points pour être champion à l’issue de cette.

Les Catalans, qui ont clôturé cette brève étape avec Sergi Barjuan à la barre par intérim après le limogeage de Ronald Koeman, sont plus proches de la relégation (6) que de la tête (11), une situation qui attire l’attention vu dans ce qui a été vu ces dernières décennies dans le football espagnol. Avec une irrégularité surprenante et une fragilité défensive évidente, l’équipe culé signe quatre victoires, cinq nuls et trois défaites jusqu’à présent cette saison 2021/22.

Les Catalans ont également eu de nombreux problèmes devant la porte après le départ de Leo Messi et Antoine Griezmann sur le marché de l’été dernier.. Malgré le retour d’Ansu Fati, l’équipe a montré de nombreuses lacunes offensives et n’a ajouté que 19 buts en faveur de la Liga. En moyenne 1,5 buts par match et jusqu’à sept équipes ont un bilan égal ou supérieur : c’est le cas du Real Madrid (28), de Séville (21), de l’Atlético de Madrid (21), de Valence (21), de la Real Sociedad (19) , Real Betis (19) et Rayo Vallecano (19).

Les tâches en suspens de Xavi Hernández

L’ère Xavi Hernández commencera après la troisième pause de l’équipe nationale avec le derby contre le RCD Espanyol lors de la 14e journée de Liga. Avec une seule victoire lors des six derniers matchs, la priorité absolue du nouvel entraîneur est d’inverser la dynamique du championnat : Barcelone n’a remporté que deux victoires au cours des neuf dernières journées et a signé un nombre insuffisant de 10 points sur 27 possibles.

Au-delà des résultats, l’équipe doit trouver sa ligne de conduite en matière de style et d’identité : Grandir offensivement et défensivement à partir du ballon est une priorité absolue pour Xavi Hernández, qui aura à sa disposition la plus jeune équipe de LaLiga avec des noms passionnants tels que Ansu Fati, Pedri, De Jong, Gavi, Nico ou Eric Garcia, entre autres.. Le physique est aussi un autre point clé : les blessures ont minimisé le potentiel de l’équipe et l’arrivée d’un arrêt des équipes nationales va leur permettre de récupérer des troupes importantes pour l’avenir à court terme.