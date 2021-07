La distance totale probable de Katie Ledecky à Tokyo

Katie Ledecky est maintenant triple olympienne avec six médailles olympiques – cinq d’or et une d’argent – ​​mais sa formation la plus redoutable pour les Jeux est devant elle.

Le nageur américain de 24 ans est toujours l’athlète dont les fans se souviendront des Jeux de Rio 2016. Mais avec l’ajout de sa meilleure épreuve, le 1500 mètres nage libre, au programme olympique cette année, elle est sur le point de nager une quantité ridicule en seulement sept jours.

Individuellement, Ledecky s’est qualifiée pour ses troisièmes Jeux olympiques au 200 mètres nage libre, au 400 mètres nage libre, au 800 mètres nage libre et au 1 500, également appelé le mile. Avec les relais, elle pourrait aussi devenir la première Américaine à remporter cinq médailles d’or en un seul Jeux.

Sur la base de ses seules épreuves individuelles, elle pourrait finir par courir 6 000 mètres si elle se qualifie pour la finale dans chaque épreuve, ce qui est très probable. Pour mettre cela en perspective, un total de 6 000 mètres représente environ 3,7 milles et pas trop loin des nageurs de marathon qui participent au 10 km en eau libre.

C’est une somme énorme, même pour un nageur de fond mais surtout par rapport aux sprinteurs, qui ne nagent pas plus de quelques centaines de mètres au total. Mais cela met en évidence sa polyvalence, car de nombreux nageurs ne peuvent pas concourir à la fois au mile et au 200 libre.

“C’est beaucoup d’entraînement et beaucoup de pratique pour ces courses et cette charge de course”, a récemment déclaré Ledecky à For The Win, soulignant les essais olympiques en juin lorsqu’elle a récemment participé à cette formation. «C’était bien de simplement passer par là et de me rappeler en quelque sorte ce que l’on ressent et ce que ressentent les différentes courses dans le contexte de la natation de toutes ces courses. … J’essaie vraiment de faire une course à la fois, et je pense que j’ai fait du bon travail. [at trials]. Et je l’ai fait lors de compétitions en préparation pour les essais, donc j’ai l’impression d’avoir une bonne quantité d’expérience derrière moi pour me mener aux Jeux.

Avec autant d’épreuves à distance, Ledecky a eu de la chance. Le 200 libre est sa seule épreuve individuelle avec une demi-finale, tandis que les 400, 800 et 1500 vont directement des séries préliminaires à la finale.

Mais Ledecky pourrait en fait finir par nager davantage si vous tenez compte des relais. Il y a fort à parier qu’elle fera partie du relais 4×200 mètres nage libre de Team USA, mais elle pourrait aussi être en finale du relais 4×100 mètres nage libre.

« Je n’ai jamais fixé d’objectifs de nombre de médailles ou quoi que ce soit du genre parce que j’ai l’impression que c’est hors de mon contrôle », a déclaré Ledecky. «Je ne peux pas contrôler si quelqu’un nage très vite et me bat et des choses comme ça. J’ai donc juste essayé de me concentrer sur mes objectifs de temps et sur la façon dont je veux nager chacune de mes courses. »

Les fans de natation connaissent l’incroyable domination de Ledecky – même si elle aura une sérieuse compétition dans les épreuves de 200 et 400 nage libre – mais sa programmation pour les Jeux olympiques de Tokyo est scandaleuse. Le dimanche 25 juillet sera son premier jour de compétition, et le lundi 26 juillet est probablement son jour le plus épuisant.

Voici un aperçu du programme individuel probable de Ledecky pour les Jeux à la fois à l’heure normale du Japon et à l’heure normale de l’Est, qui est parfois la veille.

dimanche 25 juillet

400 manches gratuites — vers 20 h JST (7 h HE)

Lundi 26 juillet

400 finale libre — vers 11h20 JST (22h HE, dimanche)

200 manches gratuites — vers 19 h JST (6 h HE)

1 500 courses gratuites — vers 19 h 50 JST (6 h 50 HE)

mardi 27 juillet

200 demi-finales gratuites — vers 10 h 30 JST (21 h 30 HE, lundi)

Mercredi 28 juillet

200 finale gratuite — vers 10 h 40 JST (21 h 40 HE, mardi)

1 500 finale gratuite — vers 11h50 JST (22h50 HE, mardi)

Jeudi 29 juillet

800 manches libres — vers 19 h JST (6 h HE)

*La finale du relais 4×200 mètres nage libre aura lieu jeudi vers 12 h 30 JST, soit 23 h HE mercredi.

samedi 31 juillet

800 finale gratuite — vers 10 h 45 JST (21 h 45 HE, vendredi)

