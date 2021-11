La distribution de la voix anglaise de Cowboy Bebop a des sentiments forts à propos du film

Cowboy Bebop: The Movie, connu au Japon sous le bien meilleur nom de Cowboy Bebop: Knockin’ On Heaven’s Door, est sorti en 2001 et se déroule pendant la dernière poignée d’épisodes de la série. La plupart des films d’animation n’ont pas d’impact sur l’arc global de la série, mettant en vedette des ennemis, des alliés et des points d’intrigue qui sont rarement reconnus en dehors de la zone de quarantaine du film. Cependant, Knockin ‘On Heaven’s Door transcende le trope du film d’animation sans importance et est essentiel à la conversation entourant l’impact culturel de la série.

Dans Knockin’ On Heaven’s Door, le gang est involontairement entraîné dans un complot bio-terroriste, forcé d’arrêter le mal Vincent Volaju avant qu’il ne déclenche une tempête mortelle de nanobots sur Mars. Le film touche à toutes les petites choses qui rendent un épisode typique de Cowboy Bebop génial. Chaque personnage a un moment pour laisser ses talents uniques sauver la situation. Il y a une bataille de vaisseaux spatiaux absolument garce soulignée par la bande originale de vol d’âme de Yoko Kanno. Et à la fin, le méchant est tragiquement relatable.

C’est la tragédie du méchant qui rend Knockin’ On Heaven’s Door si crucial pour le récit de Cowboy Bebop. Chaque épisode de Cowboy Bebop vous donne un petit aperçu de ce qui fait vibrer chaque personnage, et dans le film, cet aperçu s’élargit en une fenêtre à travers laquelle nous sommes autorisés à voir les personnages comme jamais auparavant. Pour les voix anglaises de la série, le film contient certains de leurs moments les plus mémorables.

« En fait, je suis devenu ému par l’expérience de Spike », a déclaré Beau Billingslea, doubleur de Jet Black, à propos du film dans une interview avec The Verge.

Steve Blum, la voix de Spike Spiegel, est d’accord.

« Je pense que le moment le plus profond pour moi a été dans le film lorsqu’il parlait à Electra de la douleur qu’il ressentait, de sa perte et de ses dommages. »

Blum fait référence à l’un des moments les plus calmes du film dans lequel il est coincé dans une prison avec Elektra Ovirowa – exprimé par le commandant Shepard, Jennifer Hale. Alors qu’Elektra partage sa relation amoureuse passée avec Vincent, Spike partage un peu de sa propre histoire dans la foule meurtrière du Syndicat.

« Quand j’étais plus jeune, je n’avais peur de rien », dit Spike à Elektra dans le film. « Je n’avais pas la moindre peur de mourir. […] Mais ensuite j’ai rencontré une certaine femme et ça a changé. Pour la première fois, l’idée de la mort a commencé à me faire peur.

« C’était la première fois qu’il devenait vraiment vulnérable », dit Blum, qualifiant ce moment de Spike le plus profond et le plus ouvert de tous les temps. Ce moment de film expose dans Spike une « vulnérabilité qu’il a tant essayé de cacher ou d’échapper », selon Blum.

Wendee Lee, la voix de Faye Valentine, tient également le film en haute estime. « Nous savons que tous ces personnages ont des dommages », dit Lee. «Nous explorons cela systématiquement tout au long de la série. […] Mais ils gardent Spike pour le film. Beaucoup plus tard. Pensez au génie qui se trouve dans les rythmes de la narration dans la façon dont Bebop livre l’histoire. Je pense que c’est en soi l’un des plus grands attraits de toute la franchise.

Cowboy Bebop la série a été enregistrée séparément et de manière décousue, les acteurs venant en solo pour enregistrer leurs scènes, une par une. Bien que la camaraderie que nous entendons dans les plaisanteries de l’équipe ait été enregistrée de manière isolée, elle n’en était pas moins authentique – et authentique chez les acteurs eux-mêmes.

« Steve m’a laissé une note dans le script », se souvient Billingslea. « Il a dit : ‘Hey Beau, Jet est nul.’ Alors j’ai avancé dans le script et j’ai dit : ‘Hey Steve, Spike est nul, et le Bebop à mon vaisseau.’ »

« Je pense que le moment le plus profond pour moi a été dans le film lorsqu’il parlait à Elektra de la douleur qu’il ressentait, de sa perte et de ses dommages. »

Pour le film, les acteurs ont été amenés dans un grand studio d’enregistrement avec les producteurs du film à portée de main pour donner leur avis sur les performances des acteurs. Malgré cette distraction, Blum dit que l’enregistrement du moment entre Elektra et Spike était si émouvant qu’il « s’est effondré ».

« Et le moment a été assez bref par rapport à l’exposition pour beaucoup d’autres personnages », poursuit Blum. « Et encore [it was] si incroyablement puissant, puis revient dans l’action peu de temps après, c’était assez incroyable. Cela m’a vraiment appris qu’un moment peut changer votre vie pour le meilleur et pour le pire. Cela m’a changé en tant qu’acteur, m’a changé en tant que personne. Et je n’ai eu cette prise de conscience que de nombreuses années plus tard.

L’importance de Knockin’ On Heaven’s Door pour Cowboy Bebop n’est pas seulement due aux moments profonds des personnages et des acteurs, il abrite également deux des meilleures chansons de la bande originale de Bebop et les acteurs sont d’accord.

« Gotta Knock A Little Harder » est l’une des chansons préférées de Blum (et la mienne, je ne vais pas mentir) tout comme « What Planet Is This ».

Cowboy Bebop connaît une renaissance. Vingt-deux ans après la sortie de l’émission, Netflix lance une adaptation en direct et rend l’anime original disponible sur sa plate-forme de streaming (l’anime est également disponible en streaming sur Funimation). Mais au milieu de la vague de nouvelles de Cowboy Bebop – la bande originale de l’émission en direct sera lancée sur Spotify le même jour que l’émission – le film semble manquer de la conversation. Cela n’aide pas qu’il ne puisse pas être diffusé n’importe où. Il n’est disponible ni sur Netflix ni sur Crunchyroll, même si les deux services diffusent l’émission. (Curieusement, cependant, vous pouvez le diffuser sur Netflix au Canada – des Canadiens chanceux.) La seule raison pour laquelle j’ai pu revoir le film moi-même était parce que j’avais encore une copie physique que j’avais fait acheter à mon père d’un Blockbuster le jour où il était publié. Knockin ‘On Heaven’s Door est tout aussi ancré dans l’ADN de l’émission en direct que l’anime lui-même, et lorsque nous parlons de la qualité de Cowboy Bebop, il devrait être inclus.