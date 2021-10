La distribution de Pokémon Sword And Shield Shiny Zacian / Zamazenta est désormais disponible en Europe, aux États-Unis et plus encore

La distribution Pokémon Sword and Shield permettant aux fans de récupérer les versions Shiny de Zacian et Zamazenta est désormais disponible en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans certaines régions d’Asie.

Nous avons tous les détails actuellement connus pour vous ci-dessous, avec des remerciements à Serebii pour avoir compilé des parties de la liste, et nous veillerons à mettre à jour cette page si nous entendons parler de plus.

Amérique du Nord

nous: En magasin chez GameStop (Zacian uniquement jusqu’au 11 novembre, Zamazenta du 12 au 26)

Canada: En magasin chez GameStop (Zacian uniquement jusqu’au 4 novembre, Zamazenta à suivre)

L’Europe 

La plupart des distributions semblent se dérouler jusqu’au 18 novembre.

Royaume-Uni: En magasin ou en ligne sur GAME (Inscrivez-vous pour les codes sur le site Web de GAME ici)

Irlande: En magasin ou en ligne sur GameStop (Codes en ligne disponibles ici)

Allemagne, Autriche, Suisse: En magasin uniquement sur GameStop

La France: En magasin et en ligne chez Micromania

Espagne: FNAC (Twitter)

Italie: En ligne sur Gamestop

la Belgique: En magasin et en ligne sur GameMania

Pays-Bas: En magasin et en ligne sur GameMania (Codes en ligne disponibles ici)

Danemark: En magasin chez Nintendopusheren, Proshop et chez NØRDCON (23/24 octobre)

Suède, Norvège, Finlande: En ligne sur Proshop

Asie

Essayerez-vous de mettre la main sur ces Pokémon Légendaires Brillants spéciaux ? Attendez-vous toujours de voir votre région apparaître dans les distributions confirmées ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

