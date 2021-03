Le compte à rebours est lancé pour Katie Thurston pour commencer à distribuer des roses. ABC a publié 31 candidats potentiels pour la saison 17 de La bachelorette le jeudi 18 mars.

«Nous vous donnons un aperçu des hommes qui pourraient être sur cette saison de The Bachelorette!» écrit le compte Facebook officiel de l’émission ABC. « Laissez un 🌹 pour qui aurait votre première impression de rose. »

Parmi les prétendants potentiels figurent Greg, 27 ans, d’Edison, dans le New Jersey, et Karl, 33 ans, de Miami, en Floride, tous deux choisis pour concourir. Clare CrawleyLa saison 16 de la saison 16 en mars 2020. Après que la production sur la Bachelorette ait été reportée à juillet 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, plusieurs changements de distribution ont été apportés, notamment la coupe de Greg et Karl.

ABC a annoncé Katie, qui est apparue sur Matt James‘saison de Le célibataire, devait diriger la prochaine saison de l’émission pendant la Après la spéciale Final Rose le lundi 15 mars.

«Je suis prêt à trouver l’amour, et pas seulement, comme, le genre temporaire. Je parle pour toujours, mon mari, et je suis dans un endroit de ma vie où je sens que je suis la meilleure version de moi », a déclaré la personnalité de la télé-réalité de 30 ans. Emmanuel Acho, qui a remplacé Chris Harrison après que l’hôte de longue date ait été critiqué pour sa défense du vainqueur Rachael Kirkconnellest un passé racialement insensible, lundi. «Honnêtement, je l’ai déjà vu fonctionner, pourquoi ne peut-il pas fonctionner pour moi.»

Il a également été révélé lundi que Michelle Young, Le finaliste de Matt, jouerait dans la saison 18 de La bachelorette après le passage de Katie en tant que leader.

«J’étais un peu nerveuse, mais une fois que j’ai découvert que c’était deux saisons différentes, j’étais là pour ça», a déclaré l’enseignante de 27 ans alors qu’elle était assise à côté de Katie. «Je suis ravi d’avoir quelqu’un pour créer des liens avec cela et partager des notes au fur et à mesure. Je pense vraiment que ce processus fonctionne. Lorsque vous pouvez mettre en place toutes ces distractions extérieures et vraiment plonger, je pense que vous pouvez en apprendre beaucoup sur quelqu’un. Je suis juste excité. Je suis prêt à commencer. »

Les deux femmes sont apparues sur Good Morning America pour taquiner les saisons à venir de l’émission le mercredi 17 mars, Katie appelant tous ceux qui choisissent de ne pas se mettre à l’écoute parce que Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe l’aidera dans son voyage à la place de Harrison.

«Je pense qu’ils sont du mauvais côté de l’histoire. Nous sommes en 2021 », a déclaré Katie. «Je soutiens Chris et tout ce qu’il fait, et je pense que c’est la meilleure décision. … J’ai vraiment l’impression que c’est la grande réinitialisation. Il y a eu une tonne de conversations inconfortables, mais des conversations importantes. »

Michelle a ajouté: «Ils savent que je vais aller de l’avant pour avoir un impact positif, et je pense qu’ils sautent en quelque sorte dans mon train pour le faire avec moi.»

Saison 17 de La bachelorette devrait commencer la production au Nouveau-Mexique ce mois-ci et être diffusée sur ABC plus tard cette année. Pour la saison 16 de l’émission, ABC a jeté des prétendants supplémentaires comme remplaçants au cas où quelqu’un serait testé positif au COVID-19.

Faites défiler pour voir les prétendants potentiels de Katie: