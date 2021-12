La diversification des cultures est indispensable pour augmenter les revenus agricoles

Retours assurés du riz-blé, mais l’agriculture au Pendjab est coûteuse, et avec l’épuisement de la nappe phréatique et la détérioration de la qualité des sols, les coûts ne feront qu’augmenter



Par Shweta Saini et Siraj Hussain

Dans un article précédent (bit.ly/33dLaQH), nous avions montré, en utilisant les données NAFIS de NABARD, comment les agriculteurs gagnaient des revenus plus élevés par hectare dans le Bihar, par rapport au Pendjab. Avec de nouvelles données sur les revenus des agriculteurs, nous estimons à nouveau les revenus par hectare, et cette fois, le Pendjab semble gagner encore moins que la moyenne de toute l’Inde. En septembre 2021, le National Statistical Office (NSO) a publié « Évaluation de la situation des ménages agricoles et des exploitations foncières et animales des ménages en Inde rurale, 2019 » (SAS 2019).

Pour estimer les revenus par hectare gagnés par les ménages agricoles (AHH), nous avons besoin de l’estimation du revenu total des agriculteurs tiré de la culture et de la taille moyenne de leurs exploitations agricoles. L’ONS nous donne les données sur les revenus. Cependant, les données sur la taille des exploitations nécessitent des explications. SAS 2019 donne une estimation (i) des revenus tirés de la culture par les AHH et (ii) de la taille moyenne de leurs exploitations foncières. Logiquement, pour estimer les revenus à l’hectare, il faudrait prendre les deux données de ce rapport. Le problème se pose lorsque nous comparons les tailles des exploitations telles que données dans SAS 2019 avec le dernier recensement agricole (AC) (2015-16). Il existe d’énormes variations.

La taille moyenne des exploitations opérationnelles en Inde est similaire entre les deux sources, c’est-à-dire environ 1,004 ha (SAS 2019) à 1,08 ha (AC 2015-16). Cependant, au niveau des États, les différences sont flagrantes. Pour le Pendjab, il semble être passé de 3,6 ha (AC 15-16) à 1,5 ha (SAS 18-19). Au Rajasthan, elle est passée de 2,7 ha à 1,7 ha. On peut soutenir que la différence peut s’accumuler en raison de la différence d’années d’évaluation (AC donne pour 2015-16 et SAS 2019 donne pour 2018-19).

Mais qu’est-ce qui peut expliquer, par exemple, la chute massive de la taille du portefeuille du Pendjab ? Le recensement agricole (AC) est effectué tous les cinq ans par le ministère de l’agriculture. Il s’agit d’un exercice exhaustif où la plupart, sinon la totalité, des exploitations agricoles opérationnelles du pays sont entièrement énumérées. SAS, d’autre part, est une enquête par sondage avec une taille d’échantillon beaucoup plus petite (45 714 AHH interrogés pour SAS 2018-19). En raison de sa couverture, l’AC semble être plus représentative et donc une mesure plus crédible de la taille des propriétés foncières. En combinant les données AC 2015-16 sur la taille moyenne des exploitations avec les données sur les revenus des agriculteurs de SAS 2019, nous avons calculé les revenus par hectare (voir graphique).

L’AHH moyen en Inde gagnait 3 517 Rs/mois/ha (3 798 Rs/mois pour la culture et la taille moyenne des terres était d’environ 1,08 ha). L’agriculteur du Kerala gagnait le plus, à Rs 20 211/ha, suivi de Meghalaya où les agriculteurs gagnaient environ Rs 16 326/ha grâce à la culture. Les agriculteurs du Bihar, avec une taille de propriété foncière exceptionnellement faible (0,39 ha), semblent gagner 7 023 Rs/ha. Le Pendjab, le Gujarat et le Maharashtra semblent gagner des revenus inférieurs à l’hectare par rapport à la moyenne de toute l’Inde. La taille moyenne des propriétés foncières du Bihar est de 0,39 ha et celle du Pendjab est de 3,6 ha. En termes de revenus de la culture, l’AHH moyen du Bihar gagnait 2 739 roupies/mois et celui du Pendjab 12 597 `/mois. En d’autres termes, à partir d’une taille de propriété foncière 9 fois plus grande, le Pendjab ne peut générer que 5 fois plus de revenus que le Bihar. En termes de valeur de la production (VOO), le Pendjab a produit environ Rs 1,1 lakh crore de produits agricoles en 2018-19 et le Bihar environ Rs 0,94 lakh crore.

De 2012-13 à 2018-19, le VOO agricole du Pendjab a augmenté à un TCAC de 2,24 % et celui du Bihar à 2,6 %. Alors, comment les agriculteurs du Bihar ont-ils gagné un revenu plus élevé ? Certaines explications peuvent être trouvées dans les données sur le coût de la culture du ministère de l’Agriculture; en 2018-19, le Bihar semble avoir été un producteur à faible coût pour la plupart des cultures par rapport au Pendjab. Même si le Pendjab est capable de générer une valeur plus élevée pour ses produits et a des rendements plus élevés, les coûts élevés de la culture minent la rentabilité et le revenu des agriculteurs. Sur une base par hectare, le coût de la culture du maïs (C2) au Pendjab était de 71 433 Rs, mais au Bihar, il n’était que de 54 300 Rs. En termes de valeur, la production de maïs a généré 65 988 Rs/ha au Pendjab et 66 616 Rs/ha au Bihar. Une valeur inférieure et des coûts plus élevés ont réduit la rentabilité du maïs au Pendjab (-7,6 %) par rapport aux bénéfices de 23 % d’un agriculteur du Bihar.

Et ceci malgré le fait que l’agriculteur du Bihar paie beaucoup plus pour l’irrigation (5 654 Rs/ha) que son homologue du Pendjab (657 Rs/ha), peut-être à cause du diesel coûteux utilisé pour l’irrigation par rapport au Pendjab où l’électricité est gratuite. Une faible rentabilité similaire existe pour le gramme et la lentille (masur). Il ne fait aucun doute qu’un agriculteur du Pendjab est beaucoup plus prospère et riche qu’un agriculteur du Bihar, mais c’est aussi une réalité qu’un agriculteur du Pendjab peut gagner beaucoup plus compte tenu de la richesse des ressources dont il dispose.

Continuer avec le riz-blé peut donner des rendements assurés, mais l’agriculture au Pendjab est coûteuse, et avec l’épuisement de la nappe phréatique et la détérioration de la qualité des sols, les coûts ne feront qu’augmenter. Chaque agriculteur doit maximiser sa rentabilité sur la terre qu’il cultive. Mais étant donné la nature de l’agriculture et la situation précaire de l’agriculteur moyen, le chemin de la diversification ne sera pas facile et nécessite une conception politique structurée, coordonnée et dynamique. L’avenir des réformes agricoles reposera sur la coopération État-Centre. L’agriculteur doit être au centre, et à moins que sa confiance et sa confiance ne soient regagnées, aucune politique ne sera efficace.

Les auteurs sont des chercheurs invités seniors, ICRIER

