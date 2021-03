La diversification est essentielle pour que l’action PLTR gagne en crédibilité à l’avenir

Si vous suivez les courses de Formule 1, vous saurez que l’emblématique Ferrari (NYSE:COURSE) a subi une saison horrible l’année dernière. Avec le premier tour à l’écart, 2021 s’annonce beaucoup plus prometteur, les deux voitures portant le logo du cheval cabré arrivant aux sixième et huitième places. Peut-être, Technologies Palantir (NYSE:PLTR) aurait pu jouer un rôle important, compte tenu de son partenariat d’analyse de données avec Ferrari. Cela pourrait-il être un signe positif pour le stock PLTR?

Fondamentalement, cela ne pouvait pas faire de mal. Comme l’a souligné Thomas Logue, contributeur à InvestorPlace, l’auteur par ailleurs optimiste a noté que la concentration de la clientèle est un facteur de risque «flagrant» pour les actions PLTR:

«En 2019, les 20 premiers clients représentaient 67% du chiffre d’affaires total et en 2020 les 20 premiers clients représentaient 61% du chiffre d’affaires total. C’est une amélioration YOY, mais cela présente toujours un risque important. Si l’entreprise perdait l’un de ces clients, les revenus pourraient en souffrir de façon dramatique. »

Il convient également de souligner que le stock PLTR est étroitement associé au complexe militaro-industriel. Comme vous le savez, c’est une question controversée pour de nombreuses personnes. Cependant, c’est particulièrement pressant pour les jeunes Américains. Selon une enquête du Pew Research Center, les adultes américains de moins de 30 ans font moins confiance aux institutions, y compris l’armée, que les personnes âgées.

C’est une dynamique alarmante compte tenu des efforts déployés par la société américaine pour transmettre le culte militaire à de simples civils qui ne font rien d’utile – sauf cette petite chose appelée payer des impôts qui rend possible l’armée et d’autres institutions.

Je mentionne ces sujets controversés pour illustrer à quel point cela favorise les actions PLTR pour que la société sous-jacente se diversifie. À mon avis, le partenariat de Palantir avec Ferrari est précieux, non seulement pour le flux de revenus, mais aussi pour la diversification de son image.

Mais cela suffira-t-il à sortir les parts de Palantir de son funk actuel?

L’activité principale de PLTR Stock est sous une palette

Malgré le lien étroit entre Palantir et les institutions liées à la défense et au renseignement militaire, les jeunes acheteurs ont néanmoins fait une offre hors du stock de PLTR plus tôt cette année. Grâce à une forte audience sur les réseaux sociaux, Palantir a atteint des sommets incroyables.

Bien que je ne veuille pas parler trop rapidement, il semble que la dynamique technique du stock PLTR diminue. Et cela soulève deux pistes de réflexion. Premièrement, les taureaux considèrent cela comme une opportunité d’achat à long terme, ce qui est le principal argument de Logue. Deuxièmement, les ours croient que c’est un moment «dit-vous-ainsi».

En surface, il semble que les taureaux aient un meilleur argument. Comme je l’ai déjà mentionné, le président Joe Biden a une incitation politique à renforcer le complexe militaro-industriel. Chaque politicien respecte les règles, en cas de doute, militaire! Considérant que les démocrates ont la mainmise la plus ténue possible sur le Congrès, c’est la motivation de tout le monde à gauche à devenir poétique sur l’armée.

De plus, les opinions défavorables à l’égard de la Chine sont répandues dans de nombreux pays occidentaux. Par conséquent, il semble que le président Biden ait un jeu facile à faire, qui profite directement aux actions de PLTR. Malheureusement, j’ai peut-être été trop naïf dans mes arguments antérieurs.

Avec les récentes actions de provocation de la Corée du Nord, ainsi qu’une crise mondiale des semi-conducteurs, d’autres pays pourraient reconnaître des faiblesses au sein de l’administration Biden. Dites ce que vous voulez de l’ancien président Trump, mais son style de leadership déchaîné qui a offensé de nombreux responsables nationaux a également tenu nos adversaires sous contrôle.

Si une grande partie du peuple américain pensait que Trump était fou, imaginez à quel point cela était intimidant pour les dignitaires étrangers. En termes simples, le président Biden n’a pas la moxie qui exige le respect des intimidateurs, c’est le numéro un.

Deuxièmement, nous ne détenons pas toutes les cartes. La crise des semi-conducteurs illustre à quel point l’externalisation de la fabrication peut être perturbatrice. Ainsi, alors que nous pouvons parler doucement (comme notre président le fait souvent), nous n’avons pas le gros bâton proverbial.

Palantir doit se diversifier ou risquer une volatilité accrue

En d’autres termes, l’administration Biden doit suivre une ligne plus serrée que je ne le pensais auparavant. L’option de renforcement militaire n’est peut-être pas aussi viable qu’une option pour la Maison Blanche, car les États-Unis doivent également garantir une relation stable avec la Chine. Encore une fois, c’est ce qui se produit lorsque vous sous-traitez des infrastructures essentielles à des pays étrangers qui, dès le départ, n’avaient pas une attitude amicale envers l’Ouest.

La Chine ayant probablement l’intention d’utiliser les semi-conducteurs comme nouvelle huile, ce sont peut-être eux qui portent le bâton, pas nous.

De plus, le bras progressiste du parti démocrate voudra des ressources pour soutenir diverses causes sociales qui n’ont rien à voir avec l’armée. Idéologiquement, l’administration Biden est peut-être la plus assiégée car elle est repoussée de tous les coins.

Quelles que soient vos opinions sur la politique, tout cela fait que Palantir doit se diversifier loin des contrats lourds de défense. Cependant, il semble que la faiblesse technique des actions PLTR reflète le scepticisme des investisseurs quant à la viabilité d’une refonte de la diversification.

Pour l’instant, je pense que les investisseurs sont mieux servis en attendant sur la touche. Il y aura peut-être plus de faiblesse à venir.

