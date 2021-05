La diversification est le meilleur ami de l’investisseur en période de volatilité. Voici pourquoi

Plus la volatilité du marché est élevée, plus les fluctuations des cours des actions seront élevées et plus le risque et l’opportunité de gagner un rendement seront plus élevés.

Les investissements en actions sont considérés comme risqués. En effet, les investisseurs en actions sont traités comme les propriétaires d’une société détenant une participation proportionnelle à la part détenue dans la société. Ainsi, en cas de liquidation, un investisseur en actions recevra de l’argent, le cas échéant, en proportion de l’actionnariat seulement après que tous les passifs auront été apurés. En conséquence, il existe un risque de perdre l’intégralité du capital investi en cas de défaut.

Ainsi, comme il est dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, car un œuf pourri peut gâter tous les œufs, il est également dit de ne pas investir tout l’argent dans les actions d’une seule entreprise, comme en cas de défaut, le l’investisseur peut perdre la totalité du capital.

Pour minimiser le risque, les investisseurs doivent investir dans différentes entreprises, de sorte que même si une ou deux entreprises ferment leurs portes, l’argent investi dans d’autres entreprises continuera à produire des rendements.

Cependant, investir dans différentes bonnes entreprises de manière diversifiée ne stabilise pas les investissements en actions, car outre le risque de défaut, les investissements en actions sont également soumis aux risques de marché.

Ainsi, malgré une performance stable des sociétés dans lesquelles les investissements sont effectués, la valeur de marché des actions fluctuerait en même temps que les fluctuations des marchés boursiers.

Bien que les marchés boursiers fournissent des liquidités, permettant aux investisseurs d’acheter et de vendre des actions librement pendant les heures de marché, la volatilité du marché affecte la valeur des actions, en particulier à court terme.

«La diversification des risques est le meilleur moyen de migrer les risques associés aux aléas du marché. Les actions fonctionnent sur la base des performances des entreprises. Les perspectives d’avenir et les perspectives sectorielles Les actions individuelles réagissent différemment au marché et à Sensex », a déclaré S Ravi, ancien président de BSE et fondateur et associé directeur de Ravi Rajan & Co.

Cependant, un portefeuille de placements bien diversifié peut absorber une certaine volatilité, car les actions de sociétés à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à petite capitalisation peuvent fluctuer différemment.

«Du point de vue des investisseurs, il est essentiel d’atténuer le risque en investissant dans de nombreuses actions. Certaines actions de sociétés ont tendance à être volatiles et certaines cohérentes. Les investisseurs achètent généralement des actions qui ont un bon historique de paiement de dividendes », a déclaré Ravi.

Ainsi, une plus grande diversification assurerait une plus grande stabilité du portefeuille.

«Un portefeuille d’actions est toujours une manière plus prudente d’investir. La liquidité est un autre compte tenu d’un panier d’actions, car la liquidité de certains investissements peut être un problème. Un portefeuille diversifié est la meilleure méthode d’investissement. Même les gestionnaires de fonds communs de placement suivent le principe afin de surmonter les risques de concentration. Cependant, il est important pour tout investisseur d’acheter des actions dans la mesure où il peut surveiller de près », a déclaré Ravi.

Ainsi, au cas où il serait devenu difficile pour un investisseur de détail d’investir et de gérer de nombreuses actions, il est préférable d’investir dans un fonds commun de placement (MF) axé sur les actions avec un portefeuille bien diversifié pour résister à la volatilité du marché.

