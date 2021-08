La diversité au sein des conseils d’administration reste un problème. Voici comment le résoudre.

La Securities and Exchange Commission a approuvé vendredi une proposition du Nasdaq qui pourrait diversifier les conseils d’administration des entreprises – et, par extension, les entreprises elles-mêmes. La règle oblige les entreprises cotées en bourse à signaler la diversité de leur conseil d’administration et à avoir dans leur conseil d’administration – ou du moins d’expliquer pourquoi elles n’en ont pas – au moins une personne qui s’identifie comme une femme et une personne qui s’identifie comme une minorité sous-représentée ou LGBTQ. personne.

Après un bilan national à l’été 2020 à la suite du meurtre de George Floyd par la police et des manifestations ultérieures de Black Lives Matter dans tout le pays, les entreprises publiques et privées ont promis d’ajouter des administrateurs noirs à leurs conseils d’administration. La règle du Nasdaq est l’un des nombreux développements prometteurs qui suggèrent qu’une plus grande diversité du conseil d’administration pourrait réellement se produire. Il existe également d’autres moyens pour les entreprises de se dépêcher.

Les sociétés d’investissement BlackRock et State Street demandent aux entreprises dans lesquelles elles investissent de rendre compte de la diversité de leur conseil d’administration et de l’améliorer. Plus particulièrement, la Californie a adopté une loi obligeant les entreprises qui y ont leur siège à avoir au moins un membre du conseil d’administration d’une communauté sous-représentée d’ici la fin de 2021.

La diversité du conseil d’administration d’une entreprise est importante pour un certain nombre de raisons.

Le conseil d’administration d’une entreprise est chargé de représenter les intérêts des actionnaires et de s’assurer que les données financières de l’entreprise sont exactes, ainsi que de choisir le PDG de l’entreprise et de le responsabiliser. Le conseil d’administration donne le ton à l’ensemble de l’entreprise et ses membres servent d’exemple de ce que l’entreprise représente.

« Les employés, les clients et les investisseurs sont divers », a déclaré Nell Minow, vice-présidente de Value Edge Advisors, une société de conseil spécialisée dans les questions de gouvernance d’entreprise. « Si les personnes qui jouent ce rôle essentiel ne sont pas diverses, comment vont-elles savoir ce qu’elles doivent savoir pour faire leur travail ? Ils ne le sont pas.

En effet, un conseil d’administration affecte le fonctionnement et la performance d’une entreprise. Un certain nombre d’études, dont celles de McKinsey & Company, du BCG et de Deloitte, ont montré une corrélation entre un leadership diversifié et la performance financière d’une entreprise. Les actions des entreprises socialement responsables qui respectent certains critères de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise, ou ESG, surpassent leurs pairs.

« Maintenant que nous savons que les divers conseils d’administration fonctionnent mieux financièrement, ils ont la responsabilité fiduciaire de se diversifier », a déclaré à Recode Stephanie Lampkin, fondatrice et PDG de la société d’analyse de la diversité et de l’entreprise de logiciels d’embauche Blendoor.

Malgré tout cela, les planches sont trop souvent lamentablement blanches et masculines. Le Nasdaq a découvert que l’année dernière, 75 % des entreprises cotées en bourse n’auraient pas satisfait aux exigences de diversité sans doute faciles de la proposition.

Les femmes ne détiennent qu’environ un quart des sièges au conseil d’administration des 1 000 plus grandes entreprises des États-Unis, selon les données du début de 2021 de la société de données sur la gouvernance d’entreprise Equilar. Bien qu’il y ait une légère variation selon l’industrie, elle est uniformément faible.

Il en va de même pour la diversité ethnique. La représentation au conseil d’administration des Noirs, des Latinx et des Asiatiques est généralement bien inférieure à leur représentation dans la population en général.

Et tandis que la diversité a augmenté, le changement a été très lent.

Ce que les entreprises peuvent faire pour accélérer les choses

De nombreuses entreprises ont trouvé des excuses pour expliquer pourquoi leurs conseils d’administration ne sont pas diversifiés, et leur raisonnement se résume généralement à deux ou trois choses : 1) Cela prend du temps. 2) Il n’y a pas assez de personnes diverses dans la piscine. Heureusement, ces deux problèmes peuvent être résolus.

Les entreprises soulignent souvent le fait qu’elles ne peuvent ajouter des candidats diversifiés que lorsque les sièges du conseil d’administration se libèrent. Cependant, rien n’oblige les membres du conseil d’administration à continuer de se désigner eux-mêmes à la fin de leur mandat généralement d’un à trois ans. Bien sûr, avoir un siège à un conseil d’administration comporte de nombreux avantages, tels que la rémunération et les options d’achat d’actions, de sorte que les membres du conseil d’administration répugnent à y renoncer.

Ainsi, au lieu d’attendre le départ des membres, les entreprises pourraient potentiellement ajouter plus de sièges au conseil d’administration et les combler avec des candidats divers. Les entreprises pourraient également fixer des limites de tenure pour atteindre le même objectif. La durée moyenne du mandat des administrateurs est actuellement d’environ huit ans, contre neuf ans et demi en 2015, selon Equilar. Les limites pourraient assurer plus de chiffre d’affaires.

Ensuite, il y a le problème du pipeline : les entreprises recherchent souvent des PDG et d’anciens PDG pour occuper des sièges au conseil d’administration. Le rôle de chef de la direction est un poste raréfié qui souffre également d’un manque de diversité, donc utiliser un bassin de relève connu pour cela est un mauvais point de départ. Au lieu de cela, les entreprises devraient continuer à chercher plus loin de nouveaux membres du conseil d’administration.

L’élargissement de leur base de candidats au conseil d’administration pour inclure des avocats généraux, des professeurs de faculté de droit, des chefs d’associations caritatives, des experts en cybersécurité et des professeurs d’école de commerce, entre autres, conduira à une plus grande diversité de pensée, de genre et de race.

Sinon, à quoi ça sert ? Pour reprendre les mots de Minow : « Pourquoi ne pas avoir une seule personne au tableau si elles viennent toutes du même endroit ? »

Il y a actuellement une énorme pression morale et financière sur les entreprises pour diversifier leurs conseils d’administration. Certains font des progrès, mais il faudra peut-être des changements plus systématiques avant d’arriver à des conseils d’administration plus diversifiés et inclusifs des entreprises qui l’ont promis l’été dernier.