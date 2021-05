La diversité est devenue folle à la CIA ⋆ .

par Philip Giraldi, The Unz Review:

Les nouvelles annonces de recrutement mettent l’accent sur la culture réveillée

Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit la Central Intelligence Agency (CIA) est composée d’un groupe de psychopathes fous qui contrôlent la majeure partie du monde, soit c’est un peu une performance kabuki composée de poseurs jouant des personnages bizarres et stylisés qui cherchent à amuser un public prêt à regardez un affichage irréaliste. Pour être sûr de ce qui se passe à la CIA reste à Las Vegas, pour emprunter une métaphore, car elle est capable de classer tous ses échecs pour les faire disparaître. Et du bon côté, il sert un objectif pour ses patrons à la Maison Blanche, permettant au gouvernement de se cacher derrière des «évaluations de la communauté du renseignement (IC)» quand il se prépare à faire quelque chose de vraiment stupide.

Une récente folie apparente et ridiculisée de la part du CI semble être motivée par «l’équipe de guerriers de la justice sociale» actuellement en place à Washington. Le président Joe Biden a tenu à indiquer qu’il y avait un nouvel ennemi dangereux en ville en plus de ces vilains étrangers en Russie, en Chine, en Corée du Nord, au Venezuela, en Iran et en Syrie. Il a déclaré dans un discours télévisé aux deux chambres du Congrès à la suite du verdict de Derek Chauvin que «… nous n’ignorerons pas ce que nos propres agences de renseignement ont déterminé – la menace terroriste la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui est le terrorisme suprémaciste blanc.

La déclaration est ridicule et si l’IC est effectivement derrière elle, toute la communauté devrait être dissoute pour économiser de l’argent au contribuable. Certes, il y a eu un certain nombre de meurtres multiples commis par des hommes blancs, mais affirmer que les auteurs s’identifient ou sont organisés comme des «suprémacistes blancs» est un exagéré. Et ces décès sont largement dépassés par les meurtres et les blessures commis par des hommes noirs, que les médias et la classe de bavardage ont fondamentalement ignorés, sans parler des pillages, des incendies criminels et des vols basés sur le facteur George Floyd qui ont secoué le pays au cours de la dernière année.

Quoi qu’il en soit, la purge des «dissidents» tant dans l’armée que dans les agences de renseignement se poursuit et produit une comédie exceptionnelle alors que la nouvelle culture éveillée se développe sous l’égide d’un Parti démocrate protecteur. Sans surprise, certains conservateurs, dont Tucker Carlson, ont été choqués par la dernière série d’annonces de recrutement de la CIA, qui, très franchement, doivent être vues pour être crues. On pourrait même être tenté de suggérer qu’il s’agit d’une véritable conspiration de désinformation du Kremlin qui laissera l’Amérique sans défense parce que tout le monde rit si fort.

Plusieurs des nouvelles annonces de recrutement de la CIA, commercialisées sous le titre «Humans of CIA», peuvent être visionnées sur You Tube, ici et ici. Si vous les regardez, vous devrez mettre l’enregistrement en pause et vous référer à un dictionnaire de newspeak pour comprendre de quoi ils parlent. L’une des jeunes femmes à apparaître dans les publicités est une Hispanique, une «femme de couleur» et la «fille d’immigrants», qui déclare «Je suis une déclaration ambulante…. Éduquée, qualifiée et compétente.» Elle admet néanmoins qu’elle a été «diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé» et qu’elle est également «cisgenre». Elle explique comment elle est en fait «… intersectionnelle, mais mon existence n’est pas un exercice de vérification des cases». Si vous parvenez à surmonter cela même si vous ne comprenez pas en quoi cela se rapporte à la sécurité nationale, elle exprime alors des inquiétudes à propos du travail à la CIA avant d’accepter le poste parce qu’elle craignait d’avoir à se confronter et de refuser «d’intérioriser des idées patriarcales erronées. de ce qu’une femme peut ou devrait être. Elle ne décrit pas son travail à l’Agence, même si elle est peut-être avocate, mais il faut espérer que cela implique de travailler dans la petite boutique du rez-de-chaussée qui vend des magazines, des journaux et des articles souvenirs de la CIA.

Dans l’un des autres YouTubes, un bibliothécaire de la CIA explique à quel point il est heureux de pouvoir parler d’être gay au travail et à quel point l’atmosphère à l’Agence est positive pour les homosexuels. Encore une autre vidéo montre une femme aveugle qui pourrait aussi être gay qui a trouvé que son travail pour l’Agence a été une expérience enrichissante parce que la CIA est «bienveillante et inclusive».

Dans un autre clip, une analyste noire explique à quel point il était important qu’un «allié» de l’agence «se soit levé pour elle». Elle aime vraiment son travail à la CIA parce qu’il y a maintenant des employés qui travaillent là-bas qui «tiennent la CIA responsable de la diversité et de l’inclusion qu’elle défend.

On peut noter que personne interrogé dans les publicités n’a beaucoup parlé de la conduite d’opérations de renseignement ou de quelque chose de similaire, ce qui est probablement ce que la CIA est censée être. Les monologues consistent en grande partie en récits de «politique identitaire» combinés à la réalisation des objectifs de diversité pour les orateurs, mais ils visent également à démontrer que la CIA d’aujourd’hui est socialement progressiste, faisant du bien pour le monde. On pourrait observer que les employés pourraient aussi bien travailler pour le ministère de l’Agriculture que pour le fait qu’ils peuvent mettre en danger les approvisionnements alimentaires du pays alors qu’ils sont assis dans leurs bureaux à regarder le nombril.

Plus intéressante est la probabilité que les publicités de la CIA reflètent ce que les cadres supérieurs de l’Agence et la Maison Blanche pensent être des candidats susceptibles de travailler pour eux dans le nouvel environnement social. Cela pourrait être décrit comme la réveil dans le monde du renseignement. La Nation l’appelle l’âge de «l’empire intersectionnel», un exemple de «rebranding impérial». Une lesbienne sur l’une des vidéos décrit comment elle a su qu’elle était la bienvenue lorsqu’elle a prêté serment de loyauté à la Constitution lors d’une cérémonie présidée par le réalisateur John Brennan, qui portait un ruban arc-en-ciel LGBT sur la lanière soutenant son insigne. Excusez-moi, mais comme Brennan était un monstre, l’architecte du programme kill by drone du président Barack Obama, il ne devrait guère être honoré car il était amical avec les homosexuels.

