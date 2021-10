La division Bridger est là pour rester

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Vendredi dernier s’est déroulé le combat d’ouverture du championnat du monde WBC Bridger, une division récemment créée par notre organisme avec une fourchette de 200 à 224 livres.

Ce fut une bataille mémorable entre le nouveau champion Óscar Rivas, de Colombie, et le Canadien RyanRozicki.

Combattez en tête-à-tête avec une énorme quantité de coups connectés par les deux prétendants, qui ont cherché la victoire de cloche en cloche au cours des 12 rounds.

Rivas a imposé son pouvoir et a remporté une décision claire, mais, en même temps, a fermé. Les derniers épisodes étaient dramatiques, l’usure physique était perceptible et à un moment donné, il semblait que n’importe qui pouvait aller au tapis. Rozicki s’est fait connaître du monde et nous aurons sûrement de ses nouvelles dans un avenir proche.

Óscar Rivas, un Colombien vivant à Montréal, est devenu le premier monarque de la division Bridger; un digne champion. La Colombie et le Canada célèbrent l’arrivée d’une nouvelle idole.

Cette division Bridger a beaucoup d’histoire derrière elle. L’évolution naturelle de l’être humain a changé les conditions de notre sport.

Les catégories ou divisions en boxe ont été créées afin d’avoir des conditions équitables pour les combattants, fixant des limites de poids et évitant ainsi des combats inégaux au niveau physique. À l’origine, il y avait huit catégories : mouche, coq, plume, léger, poids welter, moyen, léger lourd et complet.

Finalement, d’autres divisions ont été ajoutées, reconnaissant les grandes complications et les inconvénients qu’une différence de poids si marquée a généré entre de nombreux concurrents.

Il y avait des combattants qui se sont inhumainement sacrifiés pour continuer à atteindre le poids dans une division dans laquelle leur corps ne pouvait tout simplement plus tenir, et aussi ceux qui ont donné trop d’avantages en montant dans une autre division dans laquelle leurs rivaux étaient plus forts et plus solide.

Le World Boxing Council a été le grand promoteur de la mise en œuvre des divisions intermédiaires dans ce sport et finalement elles étaient les suivantes : super fly, super coq, super poids plume, super léger, super poids welter et super milieu.

Des divisions ont également été créées pour donner des opportunités à tant de petits boxeurs, bien en dessous de la division des poids mouches, et la WBC a créé le poids mouche léger et la paille.

En 1909, le champion du monde complet pesait 168 livres. En un siècle, l’être humain a grandi, est devenu plus fort et les athlètes sont beaucoup plus puissants. Ce phénomène a été étudié par le WBC et il a été décidé de créer une nouvelle division pour répondre aux besoins des boxeurs qui étaient très désavantagés, car le poids léger a la limite de 175 livres, et à partir de là, le plein a commencé, sans poids. limite. .

En 1978, lors de la convention de Reno, Nevada, notre organisme a créé la division cruiserweight, qui variait de 175 à 190 livres. Il y a 12 ans, reconnaissant le même phénomène de croissance des athlètes, il est passé de 190 à 200 livres ; à partir de là, alors, le poids total a commencé.

Le champion du monde WBC complet est le Britannique Tyson Fury, pesant 280 livres.

L’année dernière, poursuivant le travail accompli par la WBC au fil des ans, une division a été créée pour répondre aux besoins des combattants qui sont littéralement de petits poids lourds, et en a construit une entre 200 et 224 livres. Cela s’appelait Bridger.

LES BRANCHES ACTUELLES

Plein : Minimum de 224 livres (101 kg).

Bridger : jusqu’à 224 livres (101 kg).

Cruiser : Jusqu’à 200 livres (90 892 kg).

Semi-complet : jusqu’à 175 lb (79 378 kg).

Super moyen : jusqu’à 168 lb (76 203 kg).

Moyen : Jusqu’à 160 lb (72 574 kg).

Superwelter : Jusqu’à 154 livres (69 853 kg).

Poids welter : Jusqu’à 147 livres (66 678 kg).

Super léger : jusqu’à 140 livres (63 503 kg).

Léger : jusqu’à 135 livres (61 235 kg).

Super plume : jusqu’à 130 lb (58 967 kg).

Flèche : Jusqu’à 126 lb (57 153 kg).

Super poids coq : jusqu’à 122 livres (55 225 kg).

Coq : Jusqu’à 118 livres (53 525 kg).

Super fly : jusqu’à 115 livres (52 163 kg).

Voler : jusqu’à 112 livres (50 802 kg).

Mini mouche : Jusqu’à 108 livres (48 988 kg).

Paille : jusqu’à 105 livres (47 627 kg).

TU SAVAIS QUE…?

Pendant la pandémie de COVID-19, un événement a fait la une des journaux dans le monde entier.

Un garçon de six ans a sauvé sa sœur de quatre ans d’une attaque de chien sauvage. Le garçon est entré au moment de l’attaque et ses paroles ont captivé le monde entier : « Si quelqu’un devait mourir, c’était moi et non ma petite sœur.

Cela s’est produit dans le Colorado, aux États-Unis, et le héros s’appelle Bridger Walker. La WBC lui a envoyé une ceinture de champion du monde et l’a nommé : « L’homme le plus courageux du monde ».

Lors de la convention tenue en 2020, qui s’est faite virtuellement, la création de la nouvelle division a été officialisée, et avec l’inspiration de cet acte héroïque, elle s’est appelée Bridger weight.

L’anecdote du jour

La priorité absolue de mon père, José Sulaiman, a toujours été de trouver des moyens de rendre la boxe plus sûre pour les combattants, plus humaine, et de minimiser les risques qu’ils encourent avant d’entrer sur le ring.

Des dizaines de règles ont été modifiées ou instituées au cours de son mandat de 38 ans en tant que président de la WBC.

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu une histoire qui m’a choqué ; Nous prenions le petit déjeuner à Sanborns Lindavista et mon père a raconté quelque chose qui est arrivé à Púas Olivares …

« Pauvre Spikes avait beaucoup de mal à prendre du poids ; Avant, la pesée se faisait le jour du combat et je mangeais de la laitue depuis une semaine et un seul verre d’eau par jour…

«Eh bien, la veille du combat, ne pouvant pas dormir et étant totalement affecté par la déshydratation, il est sorti du lit et a bu toute une cruche d’eau sans s’arrêter. Le lendemain, il avait trois kilos au-dessus de la division, il a dû subir des pratiques inhumaines pour perdre du poids, ils l’ont enveloppé dans du caoutchouc, l’ont habillé avec trois ensembles de vêtements et l’ont mis dans une voiture sous le soleil de Mexicali, avec le chauffage allumé. pendant 20 minutes ».

C’était une démonstration de l’urgence de créer des divisions intermédiaires.

