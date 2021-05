La division des chasseurs d’ovnis du ministère de la Défense pourrait être relancée après un rapport du Pentagone | Bizarre | Nouvelles

La grande partie du rapport du Pentagone, qui doit être déclassifiée le 1er juin, a des théoriciens du complot du monde entier assis sur le bord de leurs sièges en prévision, alors que l’armée américaine dévoilera enfin ses conclusions sur tous les phénomènes aériens non identifiés (UAP) – le terme militaire officiel pour les ovnis. Aucune agence gouvernementale n’a surveillé des objets non identifiés survolant le ciel de la Grande-Bretagne depuis la dissolution du département OVNI du ministère de la Défense en 2009.

S’adressant au Telegraph au sujet des conclusions potentielles du rapport américain, une source de la défense a déclaré: «Je pense que s’il y avait suffisamment de preuves pour suggérer qu’il y avait quelque chose, et que nous devions le faire aussi bien que les États-Unis, alors bien sûr on y penserait. Nous le regarderions.

“Il y a toutes sortes de choses que nous n’exclurions pas, et ce serait certainement l’une d’entre elles.”

Les indices du renouveau du département font suite à la conviction d’un ancien initié du ministère de la Défense que le rapport du Pentagone va enfin « nous donner des réponses » sur le phénomène.

Nick Pope, qui a enquêté sur les observations pour le gouvernement dans les années 1990, a déclaré : « Quoi que nous ayons à faire, on se rend compte qu’il s’agit d’un grave problème de défense et de sécurité nationale.

Il a ajouté : « Ce rapport qui va au Congrès, va être une analyse de renseignement appropriée du phénomène.

« Il y a eu des fuites intéressantes. Apparemment, l’idée que ce sont des extraterrestres n’a pas été écartée.

L’ancien président américain Barack Obama a récemment déclaré à James Corden que les États-Unis possédaient des images d’ovnis que les scientifiques et les militaires “ne peuvent pas expliquer”.

M. Obama a déclaré : « Nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont.

« Au fur et à mesure que nous collectons des données supplémentaires, nous prévoyons de combler l’écart entre les éléments identifiés et non identifiés et d’éviter les surprises stratégiques concernant la technologie de l’adversaire. »