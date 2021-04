La division des sciences des données de Dentsu APAC lance le moteur de création de contenu alimenté par GPT-3

En reliant GPT-3 aux données de performance, ce moteur de génération de contenu met la puissance de la création de copie basée sur l’intelligence artificielle entre les mains de chaque création à travers dentsu

La division des sciences des données de Dentsu Asia Pacific a annoncé le lancement d’un moteur de génération de contenu alimenté par Generative Pre-Training Transformer version 3 (GPT-3). Le moteur est conçu pour produire plusieurs itérations de copie créative liées aux performances historiques et prédictives du contenu et est intégré à dentsu Marketing Cloud (DMC) – la plate-forme exclusive de renseignements sur les consommateurs et d’intelligence de dentsu pour les spécialistes du marketing créatifs et performants.

En reliant GPT-3 aux données de performance, ce moteur de génération de contenu, construit par la division Data Sciences de Dentsu, met la puissance de la création de copie basée sur l’intelligence artificielle entre les mains de chaque Creative de Dentsu.

Selon Sidharth Rao, président de Dentsu Webchutney et dentsumcgarrybowen India, l’un des catalyseurs les plus puissants du marketing moderne utilise les données pour comprendre le public et créer un contenu qui résonne fortement avec lui. «Bien que la narration convaincante soit essentielle pour connecter les marques à leur public, les données permettent d’aller au-delà d’une seule pensée limitative pour libérer tout le potentiel d’une idée. En tant que réseau de création numérique avant tout, des produits tels que le moteur de contenu GPT-3 permettront à nos équipes d’atténuer la pression qu’exige la création de contenu grâce à l’utilisation intelligente de la technologie pour générer un produit créatif efficace et offrir de meilleures expériences client », a-t-il ajouté .

Disponible en 15 langues et applicable dans le monde entier, le Creative Engine propulsé par GPT-3 sera fusionné avec le moteur de marketing basé sur les données de Dentsu International – le cloud marketing Dentsu.

«L’IA et le ML permettent le traitement intelligent des informations pour offrir une meilleure efficacité. Avec la programmation neurolinguistique et l’apprentissage en profondeur qui arrivent au premier plan de la messagerie créative axée sur les données, activée par GPT-3 et ses applications, le lien entre une messagerie créative efficace et la génération de contenu à grande échelle entre dans son âge d’or. L’utilisation de cette nouvelle technologie dans notre produit créatif témoigne de l’augmentation de l’intelligence au cœur de l’innovation créative et donne de meilleurs résultats pour les clients et les praticiens du marketing du monde entier », Gautam Mehra, PDG de Dentsu Programmatic et directeur des données, dentsu Asia Pacifique, a ajouté.

