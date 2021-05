La division grand public de Sennheiser acquise par un fabricant d’aides auditives

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

Le fabricant d’aides auditives Sonova a acheté la division grand public de Sennheiser, une offre visant à diversifier l’offre de produits Sonova et à accéder à un public plus jeune.

La société allemande Sennheiser est un acteur majeur sur le marché de l’audio personnel, mais elle est sur le point de trouver un nouveau propriétaire. Sonova, basée en Suisse, a acquis la division grand public de Sennheiser dans le cadre d’une transaction au comptant de 200 millions d’euros (~ 241 millions de dollars).

Selon ., l’achat prévu est une pièce de théâtre de Sonova – le plus grand fabricant d’aides auditives au monde – pour accéder à un segment de marché plus jeune. Actuellement, les aides auditives et les implants cochléaires de Sonova s’adressent principalement aux utilisateurs plus âgés ayant des problèmes d’audition.

Sous le nom de Sennheiser, Sonova ajoutera dans un premier temps «des écouteurs et des barres de son à son portefeuille de soins auditifs», a noté Sennheiser dans un communiqué de presse. Selon ., la société pourrait également développer à l’avenir des «appareils portables dotés de fonctions plus avancées».

Sennheiser a confirmé que l’accord n’affecterait pas ses offres traditionnelles d’écouteurs et autres équipements audio. L’entreprise continuera à offrir ces produits à l’avenir. Mais l’accord, qui devrait être conclu au second semestre 2021 et soumis à l’approbation des régulateurs, diversifiera probablement les offres de la société.