La divulgation confirme les premiers nouveaux spectacles à Londres en sept ans

Divulgation ont annoncé les détails de leurs premiers spectacles à Londres en sept ans. Le duo de danse fraternel, qui était en tête d’affiche au festival de Reading et de Leeds le week-end dernier, se produira au Heaven, à l’O2 Academy Brixton et à l’Alexandra Palace en mars 2022.

Ce seront leurs premiers concerts à Londres depuis la tournée de leur deuxième album Caracal fin 2015, qui s’est terminé par trois concerts à guichets fermés à Alexandra Palace.

Les billets pour les concerts seront en vente générale à 10h le 2 septembre. Les dates complètes de Disclosure sont énumérées ci-dessous. Découvrez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Plus tôt ce mois-ci, les frères Lawrence ont partagé chaque jour un nouveau morceau de leur récent EP à cinq titres, “Never Enough”, sorti le 20 août. “In My Arms” a lancé les nouveaux morceaux, suivi de “Seduction”, “Another Level” et “It’s Happening” et dernier morceau “Never Enough”. Le duo a sorti son EP 2020 ‘Ecstasy’ de la même manière.

Parlant des idées derrière leur nouvel EP, Guy Lawrence a déclaré: “L’étincelle qui a déclenché la création de cet ensemble d’œuvres est venue d’un endroit où l’on voulait revitaliser une scène de musique dance et une culture de club très fracturée et incertaine qui a tellement changé tout. dans le monde pour des raisons évidentes au cours des 18 derniers mois.

« Tout en rassemblant les idées initiales au printemps 2021, l’espoir a commencé à poindre à l’horizon pour les producteurs et les DJ que nous pourrons bientôt nous réunir à nouveau, danser et écouter de la musique comme un seul, participant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes.

« Alors nous nous sommes demandés… que voudrions-nous entendre dans ces moments-là ? À quoi ressemble ce premier moment de retour dans un club ? Qu’est-ce que ça fait d’entrer à nouveau dans Shangri-La, Glastonbury à 2 heures du matin ? À quoi ressemble un gros titre à Reading après toutes les difficultés que 2020 a apportées à l’ensemble de notre industrie ? »

Passant en revue le festival de lecture de Disclosure qui se déroule ce week-end, NME a déclaré: «Le duo fraternel est devenu de véritables rois du festival, continuant de s’inspirer de leurs héros. Les frères chimiques, qui ont pu entrer en tête d’affiche n’importe où sur la planète au cours des deux dernières décennies.

Disclosure joue les spectacles de Londres suivants en 2022 :

2 MARS – Heaven, Londres

4 MARS – Brixton Academy, Londres

5 MARS – Alexandra Palace, Londres.

