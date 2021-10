La dixième fille du Manoir de Nuestra Belleza Latina ?

LNB / Instagram

Le gala de dimanche à Nuestra Belleza Latina consistait à louer un balcon, car les noms des candidats choisis par le jury pour entrer dans le manoir du concours avec leur propre clé ont été annoncés.

Et bien en fin de soirée, qui a laissé de nombreux téléspectateurs mécontents de voir que leurs favoris ne pouvaient pas avancer dans la compétition, et heureux aux followers de Lupita Valero, Raishmar Carrillo, Yelus Ballestas, Génesis Suero, Mía Dio, Jaky Magaña, Melsissa Alemán, Clauvid Dály et Sirey Moran, qui sont déjà à l’intérieur du Manoir, deux autres filles et leurs fans se rongent les ongles.

Le jury n’a révélé que les noms de 9 des 10 finalistes qui concourront pour la couronne de Nuestra Belleza Latina, et a laissé le Cubain Fabién Laurencio de la Concepción et la Vénézuélienne Dhanna Barnique face à face afin que le public puisse décider qui par vote. l’un d’eux doit entrer dans le Manoir et qui doit dire “au revoir” à leur rêve.

Avec deux styles très différents et des fans fidèles qui les soutiennent, le Cubain et le Vénézuélien ont généré toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux pour savoir qui aura la chance d’obtenir la clé du Manoir. Les deux candidats tentent de mobiliser leurs followers pour qu’ils appellent autant de fois que nécessaire ou se manifestent via la page officielle de l’émission de téléréalité dès que possible, puisque les votes ne seront reçus que jusqu’à près de minuit ce lundi, date à laquelle il expire le délai de 24 heures. donnée par le programme pour recueillir les votes.

“Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de laissez-passer direct pour le manoir, mais c’est à vous de voter dans les prochaines 24 heures pour que le Venezuela puisse entrer … Je veux aller très loin et c’est à vous de décider”, a déclaré le clameur que Dhanna Barnique a faite, à travers une vidéo publiée sur le compte NBL sur Instagram.

Son concurrent, Fabién Laurencio de la Concepción, a fait de même, et dans un message un peu plus mesuré que le Vénézuélien, il a demandé le soutien du public.

“Nous avons passé une étape de plus dans la compétition, malheureusement nous devons aller au vote… Je compte sur votre vote”, a déclaré la belle cubaine dans sa vidéo.

Les supporters de Fabién et de Dhanna ont exprimé toutes sortes de messages dans lesquels non seulement ils crient au public de voter pour leur favori, mais où ils ont lancé des critiques typiques de ce type de compétition, montrant leur mécontentement d’avoir laissé dans cette situation deux de solides concurrents, tous deux dignes d’entrer dans le manoir.

“Je ne verrai plus ce programme, ils ont laissé des gens meilleurs et tout leur public le sait”, “Le pim pum pam reste. 😎 Je vote pour le Cubain »,« Bien sûr que nous pouvons🙌 Vamosss VENEZUELAAAA 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪👑👑👑 »,« Nous, les Dominicains, ne vous soutenons pas pour avoir dit que vous vouliez que Genesis sorte de la compétition, cette ironie qu’elle ait obtenu le laissez-passer direct et aujourd’hui vous implorez des votes😉 “, étaient quelques-uns des commentaires des fans de l’émission. “Désolé, j’allais voter pour elle (Dhanna) mais pour avoir dit qu’elle voulait que le pim pum pam soit sorti, j’ai changé d’avis. Prochain “.

Pour voter pour le Vénézuélien, vous pouvez le faire via le lien BIO de Nuestra Belleza Latina ou en appelant le 1-866-976-2502. Vous avez 24h pour voter ! #Notre beauté latine

Pour voter pour le Cubain, votez sur le lien BIO de Nuestra Belleza Latina ou appelez le 1-866-976-2501. Vous avez 24h pour voter ! #Notre beauté latine