La DMU cherchera à freiner la domination des géants de la technologie

04/07/2021 à 09:38 CEST

SPORT.es

Un nouveau régulateur dans le but de freiner la domination des géants de la technologie a commencé à travailler au Royaume-Uni. L’unité des marchés numériques (DMU) cherchera d’abord à créer de nouveaux codes de conduite pour des entreprises comme Facebook et Google et leurs relations avec les fournisseurs de contenu et les annonceurs.

La nouvelle unité sera basée au sein de l’Autorité de la concurrence et des marchés. Le régime sera « manifestement pro-concurrentiel », a déclaré le secrétaire au Commerce.. Le premier travail de DMU sera d’élaborer des codes de conduite qui régissent les relations entre les entreprises technologiques et leurs utilisateurs, qu’il s’agisse de petites entreprises souhaitant faire de la publicité ou d’organismes de presse qui cherchent à diffuser leur journalisme.

Entre eux, Facebook, Google et Amazon contrôlent la majorité des revenus publicitaires numériques.. Avant d’agir, le nouveau régulateur devra attendre que ces codes deviennent loi. Le secrétaire au numérique, Oliver Dowden, a déclaré: « Aujourd’hui est une étape importante sur la voie de la création des marchés en ligne les plus compétitifs au monde, avec les consommateurs, les entrepreneurs et les éditeurs de contenu en son cœur. »